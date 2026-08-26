Economía

Lam Dong intensifica las medidas contra la pesca ilegal

Lam Dong refuerza el control de los barcos pesqueros y la trazabilidad para combatir la pesca IUU y contribuir a que la UE retire la “tarjeta amarilla” a Vietnam.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)
Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Lam Dong está reforzando las medidas para prevenir y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) con el objetivo de poner fin a las infracciones de los barcos pesqueros en aguas extranjeras y contribuir a los esfuerzos nacionales para que la Comisión Europea retire la advertencia de “tarjeta amarilla” a Vietnam.

Le Trong Yen, vicepresidente permanente del Comité Popular de la provincia de Lam Dong, afirmó que las autoridades provinciales han ordenado a los organismos competentes aplicar un plan de acción con la máxima determinación.

Las diez tareas prioritarias incluyen la supervisión de los barcos pesqueros que no cumplen los requisitos para operar; el control de las entradas y salidas de los puertos; la actualización de los datos de salida en el sistema eCDT; el control de la trazabilidad de los productos por parte de las empresas; el seguimiento y actualización de los datos del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (VMS); y la resolución, en un plazo de 60 días, de los casos de embarcaciones que infrinjan las normas sobre el VMS.

También contemplan la prevención y gestión de los casos en que embarcaciones sean detenidas por autoridades extranjeras, la presentación de informes semanales, el seguimiento del avance de las tareas y la elaboración de planes de acción específicos.

Las autoridades provinciales también han instado a prevenir y erradicar por completo las infracciones cometidas por barcos pesqueros de la provincia en aguas extranjeras. Los organismos competentes deben recopilar los expedientes necesarios para verificar, investigar y sancionar las infracciones, así como determinar las responsabilidades de los propietarios de las embarcaciones, los capitanes y otras organizaciones e individuos involucrados.

Se debe reforzar el control de los movimientos de las embarcaciones en los puntos de entrada y salida de los puertos para detectar e interceptar desde el principio cualquier barco que presente indicios de incumplimiento, prestando especial atención a la verificación de la tripulación antes de cada salida.

Los organismos competentes también deben coordinarse con las fuerzas provinciales de guardia fronteriza y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en el mar para supervisar y gestionar los barcos de Lam Dong que operan fuera de la provincia, especialmente en las zonas marítimas adyacentes, a fin de detectar y prevenir oportunamente las actividades de pesca ilegal en aguas extranjeras.

Según un informe del Departamento provincial de Agricultura y Desarrollo Rural, los 8.177 barcos pesqueros de Lam Dong han sido registrados y actualizados en la base de datos nacional de pesca VNFishbase, lo que supone una cobertura del 100%.

De los 3.868 barcos de 12 metros o más de eslora, 3.397 (87,82%) cuentan con un certificado de registro válido. En cuanto a las embarcaciones de seis metros o más, 7.462 de un total de 8.177 (91,25%) disponen de una licencia de pesca vigente.

Entre los barcos de 15 metros o más, 1.733 de un total de 1.902 (91,11%) cuentan con un certificado de seguridad válido. Asimismo, 1.891 de las 1.902 embarcaciones de 15 metros o más de eslora disponen de sistemas de monitoreo de buques (VMS), lo que representa el 99,42%.

Los resultados del censo muestran que 953 embarcaciones pesqueras no cumplen los requisitos para operar. De ellas, 388 corresponden a barcos adquiridos dentro o fuera de la provincia cuya situación actual no puede determinarse por falta de información, así como a embarcaciones que se han hundido o que ya no se encuentran físicamente en la localidad.

La provincia está aplicando con firmeza medidas para subsanar por completo las deficiencias pendientes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU). Con ello, busca contribuir a los esfuerzos nacionales para lograr que la Comisión Europea retire la advertencia de “tarjeta amarilla” y avanzar hacia un sector pesquero transparente, responsable y sostenible./.

VNA
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Lucha contra pesca ilegal

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