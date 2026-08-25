Alto dirigente vietnamita concluye visita oficial a Singapur

Singapur (VNA) - La visita oficial a Singapur del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, concluyó hoy con nuevos acuerdos y mecanismos destinados a fortalecer la confianza política y dar un nuevo impulso a la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

La visita, realizada los días 24 y 25 de agosto por invitación del Comité Central del Partido de Acción Popular (PAP) de Singapur, permitió ampliar los canales de intercambio político y profundizar la cooperación en áreas estratégicas.

Durante su estancia, Tran Cam Tu se reunió con el secretario general del PAP y primer ministro de Singapur, Lawrence Wong. Ambas partes coincidieron en que el establecimiento del mecanismo de Diálogo Estratégico abre un canal de intercambio directo, periódico y estratégico entre los dos partidos.

Este mecanismo permitirá profundizar el intercambio de experiencias sobre construcción partidista, formulación de políticas, gobernanza y desarrollo nacional, así como las consultas sobre cuestiones estratégicas de interés común, reforzando el papel del canal entre ambos partidos en las relaciones bilaterales.

En su encuentro con el presidente del PAP y ministro de Educación, Desmond Lee, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre los objetivos, las visiones y los métodos de liderazgo y gobernanza de los dos partidos. También acordaron ampliar la cooperación en ciencia y tecnología e inteligencia artificial (IA), además de mantener el intercambio de experiencias sobre gobernanza, formación de personal y liderazgo nacional.

Uno de los principales resultados de la visita fue el primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur, copresidido por Tran Cam Tu y Chan Chun Sing, vicesecretario general del PAP, ministro coordinador de Servicios Públicos y ministro de Defensa de Singapur. El encuentro se centró en el desarrollo de recursos humanos y la conectividad tecnológica, considerados ámbitos estratégicos para la competitividad, la autosuficiencia y el desarrollo a largo plazo de ambos países.

Al término del diálogo, las dos partes adoptaron sus conclusiones y acordaron convertir las orientaciones y entendimientos comunes en programas, planes y resultados concretos de cooperación.

Asimismo, emitieron una Declaración Conjunta sobre la Estrategia de Conectividad Tecnológica, que establece un marco para ampliar la cooperación en nuevas tecnologías, innovación y desarrollo de ecosistemas tecnológicos.

Durante su encuentro con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, Tran Cam Tu señaló que ambos países cuentan con condiciones favorables para aprovechar sus fortalezas complementarias, especialmente en sectores económicos emergentes, tecnología, innovación y desarrollo de recursos humanos.

Las partes acordaron reforzar la cooperación científica y tecnológica y promover un nuevo modelo que conecte a los tres actores de ambos países -Gobierno, empresas e instituciones de investigación- mediante la investigación y el desarrollo conjuntos, la cooperación en producción y la captación conjunta de inversiones en industrias y tecnologías avanzadas.

En la reunión con el presidente del Parlamento de Singapur, Seah Kian Peng, Tran Cam Tu acordó mejorar los mecanismos de cooperación existentes, intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel y ampliar los contactos entre las comisiones parlamentarias, los grupos parlamentarios de jóvenes y los grupos parlamentarios de mujeres.

Ambas partes también continuarán compartiendo experiencias sobre la organización y el funcionamiento de los Parlamentos, con el objetivo de reforzar el entendimiento y la confianza mutuos, coordinar la aplicación de los acuerdos de alto nivel y contribuir a profundizar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Singapur.

En el encuentro con K. Shanmugam, ministro coordinador de Seguridad Nacional y ministro del Interior de Singapur, ambos dirigentes acordaron mantener una estrecha coordinación y mejorar la eficacia del mecanismo de Diálogo Estratégico. También expresaron su deseo de fortalecer la cooperación entre el Ministerio del Interior de Singapur y sus socios vietnamitas, especialmente en la lucha contra la delincuencia transnacional.

La visita oficial de Tran Cam Tu ha contribuido a consolidar la confianza política y ampliar los canales de cooperación entre Vietnam y Singapur, generando una nueva dinámica y un marco favorable para llevar la Asociación Estratégica Integral a un nivel de desarrollo cada vez más profundo, sustantivo y eficaz, en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región./.

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