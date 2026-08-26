Lam Dong refuerza conexión y promoción turística hacia mercados internacionales

Lam Dong, Vietnam (VNA) - El Centro de Promoción de Inversiones, Comercio y Turismo de la provincia vietnamita de Lam Dong, en coordinación con la Asociación de Turismo provincial, organizó un encuentro con una delegación internacional de Famtrip, integrada por empresas de viajes y servicios turísticos.



El presidente de la Asociación de Turismo de Lam Dong, Nguyen Van Khoa, destacó que la provincia cuenta con un espacio turístico diverso, que combina ecosistemas de montañas, tierras altas y playas, creando una cadena de experiencias que se extiende desde las zonas montañosas hasta el mar.



En particular, Mui Ne, conocida como la “capital de los resorts”, cuenta desde hace años con una amplia oferta de turismo de descanso y deportes acuáticos y es uno de los destinos preferidos por los visitantes internacionales.





Los miembros de la delegación tienen la oportunidad de interactuar e intercambiar opiniones con empresas turísticas locales. Foto: VNA

El viaje de familiarización de la delegación de Famtrip constituye una oportunidad para que las empresas locales presenten sus productos y destinos, así como para ampliar la cooperación con socios internacionales.



En el marco de ITE HCMC 2026, el Centro de Promoción de Inversiones, Comercio y Turismo de Lam Dong, en coordinación con el Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, organizó un programa para que empresas internacionales de viajes realizaran visitas de prospección a productos, servicios y destinos turísticos de la localidad, con especial atención al mercado ruso.



Durante los días 25 y 26 de agosto, la delegación, integrada por empresas de viajes de Rusia, visitó y experimentó diversos productos turísticos en Phan Thiet, Mui Ne y sus alrededores.



El recorrido incluyó NovaWorld Phan Thiet, la Torre Cham Po Sah Inu, la ruta costera Mui Ne-Hoa Thang, Bau Trang U&ME, el Castillo del Vino, así como establecimientos de alojamiento y servicios turísticos de Mui Ne.



Tras el recorrido, los integrantes de la delegación valoraron la diversidad de la oferta turística de Lam Dong, especialmente los productos vinculados con los paisajes naturales, la cultura, la arquitectura y las experiencias locales.



Iurina Irina, representante de la empresa Russian Express, señaló que las infraestructuras de transporte, los establecimientos de alojamiento y los servicios turísticos en Mui Ne y Lam Dong son cada vez más diversos.



Mui Ne es un destino muy apreciado por los turistas rusos gracias a su clima templado y la calidad de sus servicios. La empresa aspira a encontrar nuevos productos, establecer conexiones para desarrollar circuitos turísticos y ampliar las posibilidades de atraer visitantes internacionales a Lam Dong.



Según Nguyen Linh Vu, subdirector del Centro de Promoción de Inversiones, Comercio y Turismo de Lam Dong, el programa Famtrip constituye una actividad práctica para promover el destino, presentar productos turísticos y ampliar los mercados de visitantes internacionales.



En el próximo período, además del mercado ruso, Lam Dong continuará intensificando las actividades de promoción, difusión y conexión con empresas de viajes de mercados prioritarios como Corea del Sur, Singapur, India y los países nórdicos, contribuyendo así a diversificar las fuentes de turistas internacionales.



Según el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia, gracias a la mejora de la calidad de los servicios, la diversificación de los productos y el fortalecimiento de las actividades de promoción, el número de visitantes internacionales a Lam Dong continúa aumentando.



En los primeros siete meses de 2026, la provincia recibió alrededor de 900.000 visitantes internacionales, un 15% más que en el mismo período de 2025, mientras que el número total de pernoctaciones alcanzó casi 2,9 millones, un incremento del 18%. Los principales mercados emisores fueron Rusia, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido y China./.