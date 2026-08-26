Dirigente comunista argentino destaca papel del PCV en nueva etapa de desarrollo

Buenos Aires (VNA) - El dirigente del Partido Comunista de Argentina, Marcelo Rodríguez, destacó el papel del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en la conducción del proceso de desarrollo del país, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del Día Nacional del país indochino.



Rodríguez, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de Argentina y director del Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti (CEFMA), consideró que la capacidad de combinar integración internacional con la defensa de la soberanía y la autonomía constituye una de las claves para Vietnam ante las profundas transformaciones del escenario mundial.



Valoró las orientaciones planteadas en la reciente Conferencia del Comité Central del PCV, en particular las relacionadas con la mejora de la gestión, la capacidad de previsión, la modernización económica y la adaptación a las nuevas tecnologías.



Según Rodríguez, el mensaje transmitido por el secretario general del PCV, To Lam, debe entenderse en el contexto de un mundo marcado por conflictos y guerras en diferentes regiones, profundas transformaciones geopolíticas, el avance de la multipolaridad y, al mismo tiempo, una elevada inestabilidad internacional.



Ante esta realidad, consideró necesario que Vietnam continúe profundizando los cambios en la administración del país, así como determinadas políticas económicas y reformas, con el objetivo no solo de resolver los problemas una vez que surjan, sino también de fortalecer la capacidad de anticiparse a ellos.



El dirigente argentino valoró especialmente el concepto de “cuellos de botella” utilizado por el secretario general To Lam para referirse a las dificultades que pueden aparecer durante la implementación de las políticas debido a problemas de gestión y administración.



A su juicio, uno de los principales objetivos planteados actualmente consiste en reforzar la capacidad de prever esos obstáculos y abordarlos antes de que adquieran una dimensión mayor.



Rodríguez señaló asimismo que los cambios tecnológicos están transformando profundamente los sistemas productivos y la productividad a nivel mundial, por lo que Vietnam debe continuar adaptándose al desarrollo de nuevas tecnologías y al uso de la inteligencia artificial.



Para ello, subrayó, es necesario contar con una preparación adecuada y ejercer un control eficaz sobre estos procesos y sobre la ejecución de los planes de desarrollo.



En este sentido, consideró que el fortalecimiento de la gestión administrativa, una mayor fluidez y dinamismo en la administración, la planificación, el control efectivo de los objetivos y la adaptación a las nuevas tecnologías constituyen elementos centrales de la nueva etapa.



Todo ello, afirmó, debe desarrollarse bajo la orientación y organización del PCV.



Al referirse a los desafíos que enfrenta Vietnam para concretar sus objetivos de desarrollo, Rodriguez destacó los avances económicos alcanzados por el país y la mejora de la calidad de vida de la población, pese a las dificultades existentes.



A su juicio, Vietnam debe aprovechar las nuevas tecnologías para avanzar desde un modelo basado principalmente en el ensamblaje hacia una mayor capacidad de producción propia y una participación más profunda en las cadenas globales de valor.



El experto argentino consideró particularmente relevante este objetivo en el contexto asiático, región que, según señaló, está avanzando rápidamente en áreas como las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y mantiene una fuerte competencia con Estados Unidos.



Por ello, estimó que Vietnam debe continuar su proceso de modernización, maximizar sus capacidades productivas, integrarse de manera más efectiva en las cadenas globales de valor y, paralelamente, fortalecer su mercado interno.



Respecto a la capacidad de Vietnam para mantener su autonomía en un contexto internacional cambiante, Rodríguez sostuvo que uno de los principales desafíos consiste en encontrar un equilibrio entre la integración en la economía mundial y la preservación de la soberanía y la autonomía nacional.



En su opinión, Vietnam cuenta con una ventaja importante: el liderazgo del Partido Comunista, que durante varias décadas ha adaptado la economía, la política y la administración del país a las transformaciones de la realidad internacional, manteniendo al mismo tiempo la soberanía y la autonomía nacional.



Rodríguez consideró que la conducción del Partido constituye una garantía para este proceso, al permitir planificar las políticas, evaluarlas, realizar balances a partir de la realidad concreta y determinar los cambios necesarios. A ello se suma, afirmó, la voluntad política, la firmeza y la capacidad de liderazgo para llevar adelante las reformas.



En este sentido, manifestó su confianza en que el PCV cuenta con las condiciones necesarias para conducir con éxito la nueva etapa de desarrollo del país.



Con motivo del Día Nacional de Vietnam, el dirigente comunista argentino transmitió un mensaje de respeto, gratitud, solidaridad y amistad al pueblo vietnamita, al que calificó de “pueblo hermano de Argentina”.



Recordó que varias generaciones del Partido Comunista de Argentina se han formado en un espíritu de solidaridad con Vietnam y bajo la influencia del ejemplo de su pueblo en la lucha contra el imperialismo.



Finalmente, Rodriguez afirmó que su partido sigue con especial atención los procesos que se desarrollan en Vietnam y consideró al país asiático como un ejemplo para América Latina, especialmente en un contexto regional que calificó de difícil.



Según sostuvo, la experiencia vietnamita demuestra que es posible construir un modelo de sociedad diferente y que las ideas del socialismo mantienen su vigencia.



Reiteró, en ese sentido, la solidaridad y el agradecimiento del Partido Comunista de Argentina al pueblo, al Gobierno y al PCV por su proceso de construcción del socialismo en la República Socialista de Vietnam./.

VNA