Economía

Marco jurídico transparente aumenta atractivo del Centro Financiero Internacional de Vietnam

Expertos destacan que un marco jurídico claro, predecible y un sistema judicial especializado son esenciales para atraer inversión al CFI de Vietnam.

Expertos intercambian en el simposio. (Foto: VNA)
Expertos intercambian en el simposio. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Para atraer y retener los flujos de capital foráneo, el Centro Financiero Internacional (CFI) no solo necesita mecanismos financieros competitivos, sino también un marco jurídico claro, coherente y predecible, subrayaron expertos en un simposio en Ciudad Ho Chi Minh.

En el seminario “Cuestiones legales en el proceso de desarrollo del Centro Financiero Internacional”, celebrado la víspera en el marco la serie de lecciones Loseby 2026, organizado por la Cámara de Comercio Británica en Vietnam (BritCham Vietnam) en colaboración con el grupo Dragon Capital, los participantes analizaron el papel del Estado de derecho, el sistema judicial y los mecanismos de resolución de controversias en el impulso de la inversión y el comercio transfronterizos, elementos fundamentales para el desarrollo del CFI en el país.

Según los especialistas, mientras Vietnam acelera la construcción del CFI con capacidad para competir a escala internacional, el desafío no consiste únicamente en perfeccionar las políticas de incentivos o ampliar las actividades financieras. También resulta indispensable crear un entorno jurídico claro, coherente y previsible.

Dominic Scriven, presidente y fundador de Dragon Capital, afirmó que la claridad, coherencia y previsibilidad del marco jurídico son pilares esenciales para fortalecer la confianza de los inversores. Un entorno legal estable permite a las empresas planificar sus estrategias a largo plazo y comprometer capital en Vietnam con mayor seguridad.

Por su parte, Denzel Eades, presidente de BritCham Vietnam, destacó que un marco legal sólido y transparente, respaldado por instituciones judiciales independientes, constituye una base de confianza para la comunidad empresarial internacional.

Señaló asimismo que la comunidad empresarial británica está dispuesta a seguir compartiendo su experiencia en derecho comercial, resolución de controversias y mejora del marco regulatorio.

Durante su intervención por vía telemática, Lord Richard Snowden, juez del Tribunal Supremo del Reino Unido, destacó la importancia de aplicar los principios del Derecho Común (Common Law) al desarrollo del CFI. Vietnam ha logrado avances importantes en la construcción de este centro, entre ellos la aprobación, en diciembre de 2025, de la ley sobre el Tribunal Especializado del CFI.

La utilización del inglés como idioma de trabajo, la posibilidad de aplicar legislación extranjera y la facultad de designar a jueces extranjeros debidamente calificados son considerados elementos fundamentales para construir una institución judicial capaz de atender las necesidades de las transacciones internacionales, remarcó.

Según Lord Richard Snowden, la aplicación del Common Law y el fortalecimiento del Estado de derecho en el CFI pueden generar beneficios económicos concretos para Vietnam, ya que las transacciones entre particulares y empresas solo pueden desarrollarse plenamente cuando las partes tienen certeza y confianza sobre la forma en que se resolverán posibles controversias.

Cuando existe incertidumbre jurídica en una operación, los inversores pueden mostrarse reticentes a celebrar contratos. Si finalmente deciden hacerlo, deben incorporar al cálculo los riesgos derivados de esa incertidumbre mediante una “prima de riesgo” adicional. Esto eleva tanto los costes de transacción como de captación de capital y, en consecuencia, reduce el volumen de operaciones y encarece las que finalmente se llevan a cabo.

No obstante, Lord Richard Snowden señaló que el sistema jurídico aplicable al CFI de Vietnam todavía requiere un importante proceso de desarrollo, especialmente en lo relativo a los mecanismos de ejecución de las sentencias. Entre las cuestiones pendientes figura la ausencia de una regulación integral sobre los procedimientos de ejecución colectiva, incluidos los procesos de insolvencia, concursos de acreedores y quiebras.

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Andrew Oldland, líder del grupo de trabajo sobre Centros Financieros Internacionales de TheCityUK, interviene en la cita. (Foto: VNA)


A partir de la experiencia internacional, Andrew Oldland, líder del grupo de trabajo sobre Centros Financieros Internacionales de TheCityUK, apuntó que todos estos centros comparten una característica fundamental: establecen sistemas jurídicos y judiciales especializados, diferenciados del ordenamiento jurídico y del sistema judicial general de los países donde operan. Estos tribunales funcionan sobre la base de los principios del Derecho Común y cuentan con independencia respecto del sistema judicial del Estado soberano.

Otro rasgo común, según Andrew Oldland, es la existencia de un cuerpo de jueces comerciales independientes y con amplia experiencia, capaces de dictar resoluciones sólidamente fundamentadas en los principios del Derecho Común.

A partir de estas experiencias, el experto consideró que un CFI puede desarrollarse gradualmente a lo largo del tiempo. Sin embargo, un tribunal independiente y plenamente operativo debe establecerse desde las primeras etapas. Se trata de un elemento esencial para generar confianza entre las empresas y, al mismo tiempo, sentar las bases para promover el comercio y la inversión internacionales en el CFI de Vietnam.

Los principales CFI del mundo han considerado la construcción de un sistema judicial especializado como un requisito indispensable para el desarrollo de sus centros financieros. Por ello, el especialista recomendó a Vietnam seguir este mismo enfoque y evitar considerar la creación de un tribunal independiente como una cuestión que pueda dejarse para etapas posteriores./.

VNA
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