Líder vietnamita pide una planificación de cuadros más dinámica y orientada a resultados

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, subrayó la necesidad de renovar el trabajo de personal, con una planificación abierta y dinámica, vinculada estrechamente a la formación, evaluación, utilización y depuración de los cuadros.



El mandatario formuló estas orientaciones durante una reunión celebrada el 26 de agosto en Hanoi con los cuadros incluidos en la planificación bajo la gestión del Secretariado del Comité Central del PCV.



En el encuentro, los participantes analizaron cuestiones relacionadas con la planificación, formación, evaluación y utilización de los cuadros, así como los mecanismos para proteger a quienes se atreven a actuar por el interés común, junto con el control del poder y la responsabilidad de las organizaciones y de cada cuadro.



El máximo dirigente valoró las opiniones expresadas y señaló que el trabajo de personal debe realizarse con prudencia y rigor, pero sin frenar la renovación ni cerrar las puertas a nuevas fuentes de candidatos. Al mismo tiempo, es necesario detectar, formar, evaluar y utilizar a las personas adecuadas, para las tareas adecuadas y en el momento adecuado.



Según To Lam, preparar hoy a la nueva generación de cuadros significa preparar la capacidad de liderazgo del Partido para las nuevas etapas de desarrollo. Por ello, la evaluación no debe basarse únicamente en los cargos que hayan ocupado o a los que estén destinados, sino en las dificultades que hayan resuelto, los obstáculos que hayan eliminado, los equipos que hayan construido, los sucesores que hayan preparado y la confianza que hayan generado.



El dirigente destacó que la planificación constituye un proceso de preparación, formación, verificación y depuración, y no la preparación de un “puesto” para un cuadro. La inclusión en la planificación no supone un compromiso respecto a un cargo ni un derecho automático a ser nombrado o presentado como candidato. Las perspectivas de desarrollo deben demostrarse y verificarse continuamente mediante las cualidades, capacidades, prestigio y resultados obtenidos en la práctica.



La fuente de cuadros debe mantenerse abierta para detectar nuevos talentos, mientras quienes ya figuran en la planificación deben seguir esforzándose, asumir tareas difíciles, cumplir las asignaciones, aceptar traslados y someterse a supervisión. La planificación debe ser “dinámica y abierta, pero no arbitraria ni rebajada en sus estándares”, evitando que las relaciones personales, los intereses particulares o la búsqueda de un expediente favorable condicionen la selección.



Asimismo, To Lam pidió renovar la gestión, formación y utilización de los cuadros después de su inclusión en la planificación, atendiendo a su proceso real de desarrollo y no únicamente a sus expedientes. La asignación de tareas, la capacitación, la formación y la rotación deben convertirse en herramientas para desarrollar y poner a prueba sus capacidades. Los responsables y organismos que propongan y evalúen a los candidatos deberán asumir responsabilidad por la calidad de los cuadros seleccionados.



También exigió buscar activamente personas con cualidades, talento, aspiraciones y resultados destacados desde las bases, las zonas difíciles y los nuevos ámbitos. Hay que proteger a los cuadros con motivaciones transparentes que se atrevan a innovar por el interés común, pero sin encubrir infracciones ni tolerar actuaciones arbitrarias.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, habla en la cita. (Foto: VNA)

El control del poder deberá aplicarse en todas las etapas, desde la detección y evaluación de candidatos hasta su inclusión en la planificación, designación, utilización y depuración, con medidas firmes contra la búsqueda de inclusión en la planificación, la compra de cargos o poder, el localismo, el favoritismo y los grupos de intereses.



Sobre esta base, el mandatario pidió a la Comisión de Organización del Comité Central perfeccionar el informe y revisar las normas, mecanismos y formas de aplicación relacionadas con los cuadros incluidos en la planificación bajo la gestión del Secretariado. Los comités y organizaciones del Partido, los colectivos dirigentes y sus responsables deberán asumir directamente la gestión, formación y evaluación de los cuadros de su respectivo nivel.



Cada organismo responsable deberá concretar los planes de capacitación, formación, asignación de tareas y rotación, mientras que cada cuadro deberá contar con un programa de formación vinculado a las capacidades que necesita reforzar, las tareas que debe afrontar y los requisitos del cargo para el que está previsto.



To Lam subrayó finalmente que preparar adecuadamente a los cuadros bajo la gestión del Secretariado no tiene como único objetivo disponer de sustitutos cuando sea necesario, sino garantizar una sucesión continua y sólida, reforzando la capacidad de liderazgo y conducción del Partido y permitiendo que las decisiones del Comité Central se traduzcan con mayor rapidez y eficacia en resultados concretos./.