Vietnam y Rusia transforman cooperación económica con nuevos proyectos y cadenas de valor

Moscú (VNA) - La relación económica entre Vietnam y Rusia está evolucionando hacia un modelo más integrado, con mayor énfasis en la inversión, la producción conjunta, la logística y la cooperación tecnológica, según un análisis publicado por el portal russiaspivottoasia.com.



Vietnam mantiene su posición como principal socio comercial de Rusia en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El comercio bilateral alcanzó 4,77 mil millones de dólares en 2025, un aumento interanual del 4% , y llegó a 2,16 mil millones de dólares en los primeros cinco meses de 2026, un alza del 6,6%. Ambos países aspiran a elevar el intercambio comercial a 10 mil millones de dólares sobre la base del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (EAEU).



Las exportaciones vietnamitas a Rusia registraron importantes incrementos en varios productos, entre ellos el acero y el hierro, con un crecimiento del 582,8%; el café, del 51%; y el calzado, del 43,4%. Sin embargo, el análisis destaca que el cambio más relevante consiste en la transición de un modelo basado principalmente en la compraventa de mercancías hacia otro centrado en producir, distribuir y desarrollar tecnología conjuntamente.



En esta dirección, un foro de cooperación empresarial celebrado a principios de agosto en Ciudad Ho Chi Minh reunió a unos 300 compradores y proveedores de ambos países. Rusia contaba a comienzos de 2026 con unos 220 proyectos de inversión en Vietnam, por un valor de 996 millones de dólares, mientras que Vietnam tenía 18 proyectos en Rusia, valorados en unos 1,64 mil millones de dólares. Moscú también promueve la llegada de empresas vietnamitas para establecer fábricas y empresas conjuntas en su territorio.



La logística se perfila asimismo como un área con gran potencial. El volumen de mercancías transportadas entre ambos países aumentó un 38% en 2025, hasta 688.300 toneladas. Empresas de ambos países han comenzado a desarrollar rutas marítimas, mientras avanza la idea de establecer un corredor ferroviario internacional que conecte Vietnam, China y Rusia. En el transporte aéreo, ocho aerolíneas operan entre ambos países y el número de pasajeros alcanzó 1,07 millones en los primeros seis meses de 2026, un 32% más que en el mismo período de 2025.



El turismo ruso también experimenta un fuerte crecimiento. Vietnam recibió 863.000 visitantes rusos en los primeros siete meses de 2026, un 174% más interanual y más del doble que en 2019. Rusia se convirtió así en el mayor mercado europeo y el tercero entre todos los mercados emisores internacionales de turistas hacia Vietnam. Para todo el año se prevé que la cifra supere el millón de visitantes.



La cooperación energética y tecnológica continúa avanzando con proyectos en petróleo, gas y gas natural licuado (GNL). Paralelamente, la Corporación Estatal de Energía Nuclear de Rusia (Rosatom) trabaja con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam en el proyecto del Centro de Investigación Científica y Tecnológica Nuclear en Ninh Thuan.



Según el análisis, esta evolución refleja el paso de un modelo de “Rusia vende-Vietnam compra” a otro de “construir juntos”, basado en inversiones, producción, tecnología y conectividad. La próxima 26.ª reunión de la Comisión Intergubernamental Vietnam-Rusia sobre cooperación económica, comercial, científica y técnica, prevista en el país indochino antes de finales de 2026, podría ofrecer un nuevo impulso a esta tendencia./.

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