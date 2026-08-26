Economía

Premier vietnamita pide a empresas chinas elevar calidad de sus inversiones en Vietnam

Vietnam anima a las empresas chinas a invertir a largo plazo en proyectos de alta tecnología, innovación, infraestructura y mayor valor añadido.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y delegados. (Fuente: VNA)
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y delegados. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro Le Minh Hung instó a las empresas chinas a considerar Vietnam como un destino de inversión, producción y negocios a largo plazo y a orientar sus proyectos hacia tecnologías avanzadas, mayor valor añadido y un mayor efecto multiplicador para la economía.

Al intervenir en un encuentro con empresas chinas que operan en Vietnam, celebrado la mañana del 26 de agosto en Hanoi, el jefe de Gobierno valoró la determinación de estas compañías de ampliar sus actividades y mantener una presencia a largo plazo en el país.

En la reunión participaron dirigentes de ministerios, organismos centrales y algunas localidades vietnamitas, el embajador de China en Vietnam, He Wei, así como representantes de empresas chinas destacadas en los sectores de procesamiento y manufactura, energía, infraestructura, agricultura de alta tecnología, telecomunicaciones, transformación digital, finanzas y banca.

Las empresas chinas valoraron positivamente la mejora del entorno de inversión y negocios en Vietnam y expusieron las dificultades y obstáculos que afrontan, además de formular propuestas al Gobierno, los ministerios, organismos y autoridades locales. Varias compañías afirmaron que Vietnam se está convirtiendo en un mercado cada vez más importante y compartieron sus planes de expansión, así como nuevas oportunidades y proyectos de cooperación.

Según los informes presentados en el encuentro, en los primeros siete meses de 2026, el comercio bilateral entre Vietnam y China alcanzó unos 184,3 mil millones de dólares, un 35,1% más que en el mismo período del año anterior. La inversión registrada de empresas chinas en Vietnam se situó en cerca de 3,7 mil millones de dólares, lo que convirtió a China en el país con mayor número de nuevos proyectos de inversión, con unos 850.

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Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)


A finales de julio de 2026, permanecían vigentes más de 7.000 proyectos de inversores chinos en Vietnam, con un capital registrado acumulado cercano a los 37 mil millones de dólares, concentrados cada vez más en los sectores de procesamiento y manufactura, infraestructura, energía, electrónica y tecnología.

El primer ministro Le Minh Hung destacó que las relaciones entre Vietnam y China avanzan de manera positiva y estable y adquieren una mayor profundidad. La cooperación económica, comercial y de inversión continúa siendo un pilar y uno de los aspectos más destacados de los vínculos bilaterales. China es el mayor socio comercial de Vietnam, mientras que Vietnam es el mayor socio comercial de China dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Según el jefe de Gobierno, dadas las ventajas, el potencial y el carácter complementario de ambas economías, existe un amplio margen para ampliar la cooperación bilateral. Sin embargo, la nueva etapa exige no solo más cooperación e inversión, sino también que estas sean de mayor calidad, eficacia y profundidad.

En este sentido, instó a las empresas chinas a orientar sus inversiones hacia proyectos con mayor contenido tecnológico, valor añadido y capacidad de generar efectos positivos en la economía; intensificar la investigación y desarrollo (I+D) y la innovación; fortalecer los vínculos con las empresas vietnamitas; elevar la proporción de contenido local, y transferir tecnología y desarrollar recursos humanos de manera efectiva.

Asimismo, pidió a las empresas chinas desempeñar un papel pionero en la materialización de las orientaciones de alto nivel mediante proyectos de conectividad de infraestructura estratégica, especialmente ferroviaria entre Vietnam y China, ferrocarriles urbanos, logística y pasos fronterizos inteligentes; energías limpias; procesamiento y manufactura avanzada; economía digital, inteligencia artificial, semiconductores, 5G, macrodatos y nuevas industrias.

El primer ministro subrayó que cada proyecto debe ser rentable para el inversor y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la capacidad productiva y tecnológica de Vietnam, generar empleo e ingresos presupuestarios y favorecer el desarrollo de las empresas vietnamitas. En el caso de los grandes proyectos, los inversores deben aportar tecnologías avanzadas, experiencia de gestión y soluciones competitivas a escala internacional.

En cuanto a las propuestas de las empresas, Le Minh Hung expresó su respaldo general y ordenó a los ministerios, organismos y autoridades locales concentrarse en resolver 44 recomendaciones agrupadas en seis sectores. El Gobierno continuará perfeccionando el marco institucional, mejorando el entorno de inversión y negocios e impulsando la reforma y simplificación de los procedimientos administrativos, con el objetivo de que las empresas no tengan que volver a proporcionar información y datos ya en poder de las autoridades.

El primer ministro también pidió establecer un mecanismo para recibir y resolver con rapidez las dificultades y propuestas de las empresas, y exhortó a los ministerios, organismos y localidades a orientar activamente a las compañías y ofrecer respuestas claras y soluciones efectivas a sus problemas.

El jefe del Ejecutivo destacó la nueva orientación de la cooperación: pasar de ampliar la escala a elevar la calidad, de la subcontratación y el ensamblaje a la tecnología y la innovación, y de los proyectos individuales a cadenas de producción, cadenas de suministro y ecosistemas empresariales estables y de largo plazo.

Reafirmó que el Gobierno vietnamita seguirá escuchando y acompañando a los inversores, protegiendo sus derechos e intereses legítimos y creando condiciones favorables para que las empresas chinas inviertan y desarrollen actividades comerciales de manera exitosa y sostenible en Vietnam./.

VNA
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