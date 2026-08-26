Presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil concluye su visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, Patrick Achi, concluyó hoy su visita oficial a Vietnam, durante la cual ambas partes reafirmaron el papel de la cooperación parlamentaria como un pilar de las relaciones bilaterales y acordaron reforzar el intercambio de experiencias en los ámbitos legislativo y de supervisión.



Al frente de una delegación parlamentaria de alto nivel, Patrick Achi permaneció en Vietnam del 23 al 26 de agosto por invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man. Durante su estancia, rindió homenaje al presidente Ho Chi Minh y depositó flores en memoria de los héroes y mártires de Vietnam.



El dirigente marfileño fue recibido por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mientras que Tran Thanh Man presidió la ceremonia oficial de bienvenida y mantuvo conversaciones con su homólogo.



La parte vietnamita destacó que se trata de la primera visita a Vietnam de un líder parlamentario de África desde el inicio del mandato de la XVI Asamblea Nacional. Tras las actividades conmemorativas organizadas en 2025 con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países (1975-2025), la visita constituyó una oportunidad para abrir una nueva etapa en los vínculos de amistad y cooperación entre Vietnam y Costa de Marfil, así como entre sus respectivos órganos legislativos.



Vietnam propuso considerar la cooperación parlamentaria como un pilar y una base importante de las relaciones bilaterales, con especial atención a la aplicación efectiva del Memorando de Entendimiento entre ambas Asambleas, el estudio de la creación de Grupos de Amistad Parlamentaria y el fortalecimiento del intercambio de experiencias en materia legislativa y de supervisión.



Por su parte, Patrick Achi agradeció la cálida y amistosa acogida dispensada por el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas. Tras expresar su satisfacción por conocer de primera mano los notables logros alcanzados por Vietnam después de cuatro décadas de Doi Moi (Renovación), afirmó que la experiencia vietnamita constituye una fuente de inspiración y un referente para los países africanos en sus procesos de construcción y desarrollo nacional.



El presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil manifestó asimismo su deseo de que los Parlamentos de ambos países se conviertan en foros permanentes de diálogo, aprendizaje mutuo y cooperación en ámbitos como la agricultura, la industria de procesamiento y manufactura, la transformación digital, la inversión privada, el desarrollo de recursos humanos y la movilización de financiación para el desarrollo.



Durante la visita, Tran Thanh Man y Patrick Achi visitaron un modelo de desarrollo agrícola en la ciudad sureña de Can Tho. El dirigente marfileño también visitó y trabajó con la Academia de Agricultura de Vietnam.



La visita reafirmó la voluntad de ambas partes de profundizar los vínculos parlamentarios y aprovechar este canal para impulsar una cooperación más amplia y efectiva entre Vietnam y Costa de Marfil./.

VNA