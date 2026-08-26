IED genera nuevas demandas en mercado inmobiliario de Vietnam

Hanoi (VNA) - El fuerte crecimiento de la inversión extranjera directa (IED), junto con la expansión de la producción, la logística y la tecnología, está generando nuevas demandas en el mercado inmobiliario de Vietnam, desde naves industriales prefabricadas hasta centros de datos especializados.



En los dos primeros trimestres de 2026, Vietnam registró unos 34,65 mil millones de dólares de IED, un 61% más interanual. El capital de IED desembolsado alcanzó cerca de 13,03 mil millones de dólares, la cifra más alta para este período en los últimos cinco años.



Según expertos de la compañía de servicios inmobiliarios Savills, los flujos de capital extranjero continúan vinculados a sectores como la manufactura, la logística, la tecnología y las infraestructuras digitales, generando cambios importantes en la demanda de suelo y activos inmobiliarios.



La manufactura sigue siendo uno de los principales motores de la IED, en un contexto de diversificación de las cadenas de suministro de las empresas internacionales en Asia. Esta tendencia mantiene elevada la demanda de suelo industrial, naves prefabricadas e instalaciones productivas construidas a medida. Sin embargo, los criterios para elegir las ubicaciones están cambiando.



De acuerdo con Savills Vietnam, además de la ubicación y los costes, las empresas prestan cada vez más atención al suministro eléctrico, la disponibilidad de mano de obra cualificada, las conexiones logísticas, los estándares ambientales, las posibilidades de ampliación y la rapidez de puesta en funcionamiento.



Las encuestas de Savills muestran que aproximadamente dos tercios del nuevo capital manufacturero registrado se destinan a proyectos que optan por naves industriales ya construidas, en lugar de alquilar directamente parcelas de terreno.



Esta tendencia refleja que la rapidez de implantación se ha convertido en un factor determinante. En sectores con elevados requerimientos técnicos, disponer de instalaciones adecuadas permite acortar el tiempo necesario para poner en marcha los proyectos.



John Campbell, director de servicios industriales de Savills Vietnam, señaló que la ventaja competitiva del inmobiliario industrial está pasando de la simple disponibilidad de suelo al nivel de preparación de las infraestructuras y la capacidad para responder a las necesidades operativas.



Los proyectos con infraestructuras consolidadas, elevada capacidad operativa y condiciones adecuadas para industrias de alto valor añadido tendrán una clara ventaja a la hora de atraer inquilinos, precisó.



Paralelamente, la logística se consolida como un pilar estratégico del ecosistema inmobiliario vinculado a las cadenas de suministro. El auge del comercio electrónico, la necesidad de entregas más rápidas y la creciente complejidad de las redes de producción impulsan la demanda de espacios logísticos y almacenes modernos, especialmente en ubicaciones conectadas con puertos, aeropuertos, autopistas y grandes centros de consumo.



Por otro lado, el desarrollo de las industrias de alta tecnología está generando una demanda inmobiliaria diferenciada. La electrónica, los semiconductores, los centros de datos y las actividades de producción con alto contenido tecnológico requieren mayores estándares de suministro eléctrico, conectividad de datos, infraestructura técnica y continuidad operativa.



Según el informe Savills Vietnam’s Industrial Outlook 2026, la capacidad operativa total diseñada para los centros de datos en Vietnam alcanzó aproximadamente 524,7 megavatios en 2025 y se prevé que llegue a 950 megavatios en 2030, lo que supone un crecimiento cercano al 81%.



Los centros de datos de gran escala necesitan un suministro eléctrico estable, conectividad de telecomunicaciones, infraestructura técnica avanzada y capacidad para operar de forma ininterrumpida.



En este sentido, Campbell consideró que la expansión del comercio electrónico, los centros de datos y las industrias tecnológicas avanzadas está reconfigurando la estructura de la demanda inmobiliaria industrial. El mercado experimentará una creciente diferenciación, ya que estos sectores no requieren simplemente metros cuadrados, sino infraestructuras técnicas avanzadas, suministro eléctrico fiable y capacidad de gestión acorde con estándares exigentes.



La infraestructura desempeña asimismo un papel catalizador. En el Norte, Hai Phong, Bac Ninh, Hung Yen, Quang Ninh y las zonas adyacentes consolidan una red productiva y logística cada vez más integrada. En el Sur, Ciudad Ho Chi Minh, junto con Dong Nai y el área de Long Thanh, continúa beneficiándose de importantes proyectos de infraestructura.



Matthew Powell, director de Savills Hanoi, señaló que el desarrollo de infraestructuras crea simultáneamente más espacio para la oferta inmobiliaria y amplía el alcance geográfico de las actividades de inversión.



Según expertos de Savills, a medida que se consolida el flujo de capital internacional, las empresas y los inversores ya no priorizan únicamente el tamaño o la ubicación de los inmuebles. La capacidad operativa, la calidad de las infraestructuras, la conectividad y las posibilidades de expansión se están convirtiendo en factores críticos./.

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