Economía

Paso fronterizo de Aidian reanuda el despacho de mercancías entre China y Vietnam

El paso fronterizo de Aidian, en Guangxi (China), reanudó el despacho de mercancías con Vietnam tras una suspensión causada por el tifón y las fuertes lluvias.

Operaciones en el paso fronterizo de Chi Ma, en la provincia vietnamita de Lang Son, conectado con el paso fronterizo de Aidian, en Guangxi, China. (Foto: VNA)
Operaciones en el paso fronterizo de Chi Ma, en la provincia vietnamita de Lang Son, conectado con el paso fronterizo de Aidian, en Guangxi, China. (Foto: VNA)

Beijing (VNA) - El paso fronterizo de Aidian, en el distrito de Ningming, ciudad de Chongzuo, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi (China), fronteriza con Vietnam, reanudó el despacho de mercancías a partir de las 8:30 horas del 25 de agosto (7:30, hora de Vietnam), tras permanecer temporalmente cerrado por los efectos del tifón y las fuertes lluvias.

Ese mismo día, vehículos que transportaban durián vietnamita, productos electrónicos chinos y otras mercancías volvieron a circular por los cuatro carriles destinados al transporte de importación y exportación del paso fronterizo.

El despacho había sido suspendido desde el 23 de agosto después de que las fuertes lluvias provocadas por el tifón causaran graves daños a los sistemas eléctrico y de comunicaciones de la localidad de Aidian, dejando fuera de servicio los equipos y sistemas de inspección necesarios para las operaciones aduaneras.

Durante la interrupción, las autoridades competentes de Vietnam y China acordaron medidas para gestionar los vehículos acumulados, coordinar su circulación por franjas horarias, recopilar información sobre las mercancías pendientes de despacho y establecer un plan de distribución del tráfico, con el objetivo de agilizar la liberación de los vehículos una vez restablecido el suministro eléctrico.

Según Wang Hongfei, responsable de la Oficina de la empresa de desarrollo de comercio internacional Cam Minh Ningming, durante la noche del 24 de agosto la compañía coordinó con las fuerzas de guardia fronteriza, aduanas y las autoridades locales un despacho de emergencia. La operación permitió atender 468 vehículos de entrada y salida, contribuyendo a garantizar el transporte de frutas frescas y productos congelados vietnamitas y a limitar las pérdidas de las empresas.

Desde enero de 2026, el paso fronterizo de Aidian cuenta con el sistema inteligente de inspección denominado “Despacho rápido”, que ha reducido el tiempo de inspección de cada vehículo de unos tres minutos a apenas unas decenas de segundos. El puesto también ha ampliado el horario de despacho durante los fines de semana y días festivos, aumentando así su capacidad para gestionar mercancías de importación y exportación.

La rápida reanudación de las operaciones contribuye a reducir el riesgo de deterioro de los productos agrícolas frescos y a mantener el comercio transfronterizo entre China y Vietnam./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #China #paso fronterizo de Aidian #despacho de mercancías
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Trinh Viet Hung, y su par chino de Agricultura y Asuntos Rurales, Zhang Zhu. Foto: VNA

Vietnam y China refuerzan la cooperación agrícola

En el marco de la participación en la Reunión Ministerial de las Economías de Asia-Pacífico (APEC) sobre Seguridad Alimentaria, celebrada en Hangzhou, China, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Trinh Viet Hung, sostuvo una reunión con su par chino de Agricultura y Asuntos Rurales, Zhang Zhu.

En el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam y China impulsan la cooperación en inversión

Un coloquio sobre la promoción de la cooperación en inversión entre Vietnam y China se llevó a cabo hoy en Beijing, con la participación de numerosos funcionarios y representantes empresariales de los dos países.

Ver más

Confección de productos para la exportación en la empresa textil Hung Viet, provincia de Hung Yen. Foto: Tran Viet/VNA

Cadenas de suministro sólidas, clave para el comercio Vietnam-EE. UU.

El cumplimiento de las normas, la transparencia del origen, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la ampliación del comercio bidireccional se están convirtiendo en factores clave para lograr unas relaciones comerciales entre Vietnam y Estados Unidos más equilibradas, estables y sostenibles a largo plazo.

Pham Van Thinh, vicepresidente del Comité Popular de Bac Ninh, en una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias en China. (Fuente: VNA)

Empresas chinas destacan ambiente de negocios de Vietnam

Las empresas chinas valoran enormemente el entorno de negocios en Vietnam, especialmente las ventajas relacionadas con la ubicación geográfica, la infraestructura, el ecosistema industrial, las políticas de apoyo y el respaldo de las autoridades locales.

Vietnam registra fuerte aumento de inversiones procedentes de Singapur

Vietnam registra fuerte aumento de inversiones procedentes de Singapur

Paralelo al creciente nivel de confianza estratégica mutua, las inversiones singapurenses en Vietnam han aumentado con fuerza en los últimos años, situando a la ciudad-Estado en el primer lugar entre los 69 países y territorios que invirtieron en Vietnam durante los primeros siete meses de 2026, con 7,5 mil millones de dólares, equivalentes al 35,6 % del total de capital registrado bajo ese concepto.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Vietnam busca avanzar en reformas para atraer inversión extranjera

Al evaluar positivamente las recientes mejoras de Vietnam en el entorno de inversión y las reformas de los procedimientos administrativos, especialmente en los ámbitos de la fiscalidad, las aduanas y la transformación digital, la comunidad empresas con inversión extranjera directa (IED) ha expresado su deseo de que este proceso se profundice aún más en el próximo periodo.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asiste al aniversario de la fundación de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas. (Foto: VNA)

Premier vietnamita pide a pymes ser una base sólida para grandes corporaciones

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) deben convertirse en una base sólida y una fuente permanente de crecimiento y renovación para las grandes compañías y corporaciones, orientó hoy el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, al asistir al 20 aniversario de la fundación de la Asociación de Pymes (VINASME)

Vista general del centro de datos Hoa Lac 2 de Viettel. (Foto: Viettel)

Centros de datos impulsan nueva ola de inversiones en Vietnam

Vietnam está recibiendo una nueva ola de inversión en centros de datos a gran escala en el contexto de la creciente demanda de infraestructura para dar soporte a la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube y la economía de los datos.

En el Parque Industrial Dinh Tram, provincia de Bac Ninh. Foto: VNA

Destacan necesidad de llevar crédito a las empresas adecuadas

El crédito se está impulsando hacia el sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes), con el objetivo de apoyar la producción, los negocios y el crecimiento económico, sin embargo, el desafío está en comó hace llegar los recursos financieros a las empresas adecuadas, de acuerdo con sus necesidades y ciclos de negocio.