Paso fronterizo de Aidian reanuda el despacho de mercancías entre China y Vietnam

Beijing (VNA) - El paso fronterizo de Aidian, en el distrito de Ningming, ciudad de Chongzuo, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi (China), fronteriza con Vietnam, reanudó el despacho de mercancías a partir de las 8:30 horas del 25 de agosto (7:30, hora de Vietnam), tras permanecer temporalmente cerrado por los efectos del tifón y las fuertes lluvias.



Ese mismo día, vehículos que transportaban durián vietnamita, productos electrónicos chinos y otras mercancías volvieron a circular por los cuatro carriles destinados al transporte de importación y exportación del paso fronterizo.



El despacho había sido suspendido desde el 23 de agosto después de que las fuertes lluvias provocadas por el tifón causaran graves daños a los sistemas eléctrico y de comunicaciones de la localidad de Aidian, dejando fuera de servicio los equipos y sistemas de inspección necesarios para las operaciones aduaneras.



Durante la interrupción, las autoridades competentes de Vietnam y China acordaron medidas para gestionar los vehículos acumulados, coordinar su circulación por franjas horarias, recopilar información sobre las mercancías pendientes de despacho y establecer un plan de distribución del tráfico, con el objetivo de agilizar la liberación de los vehículos una vez restablecido el suministro eléctrico.



Según Wang Hongfei, responsable de la Oficina de la empresa de desarrollo de comercio internacional Cam Minh Ningming, durante la noche del 24 de agosto la compañía coordinó con las fuerzas de guardia fronteriza, aduanas y las autoridades locales un despacho de emergencia. La operación permitió atender 468 vehículos de entrada y salida, contribuyendo a garantizar el transporte de frutas frescas y productos congelados vietnamitas y a limitar las pérdidas de las empresas.



Desde enero de 2026, el paso fronterizo de Aidian cuenta con el sistema inteligente de inspección denominado “Despacho rápido”, que ha reducido el tiempo de inspección de cada vehículo de unos tres minutos a apenas unas decenas de segundos. El puesto también ha ampliado el horario de despacho durante los fines de semana y días festivos, aumentando así su capacidad para gestionar mercancías de importación y exportación.



La rápida reanudación de las operaciones contribuye a reducir el riesgo de deterioro de los productos agrícolas frescos y a mantener el comercio transfronterizo entre China y Vietnam./.

VNA