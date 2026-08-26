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Vietnam se convierte en el principal país de origen de estudiantes extranjeros en Corea del Sur

Vietnam se convierte por primera vez en el principal origen de estudiantes extranjeros en Corea del Sur, con 96.834 alumnos en 2026.

Estudiantes vietnamitas en Corea del Sur participan en el concurso "Escribiendo sobre la vida para estudiantes vietnamitas en Corea del Sur". (Foto: VNA)
Estudiantes vietnamitas en Corea del Sur participan en el concurso "Escribiendo sobre la vida para estudiantes vietnamitas en Corea del Sur". (Foto: VNA)

Seúl (VNA) - Vietnam se convirtió por primera vez en 2026 en el principal país de origen de estudiantes extranjeros en Corea del Sur, con 96.834 alumnos, equivalentes al 31,5% del total, según las "Estadísticas Básicas de Educación 2026" publicadas el 26 de agosto por el Ministerio de Educación y el Instituto Surcoreano de Desarrollo Educativo (KEDI).

El informe señala que este año el número de estudiantes extranjeros en las instituciones de educación superior surcoreanas alcanzó 307.464, un aumento de 54.030, equivalente al 21,3% respecto a 2025, y superó por primera vez la marca de 300.000.

China se situó en segundo lugar, con 78.890 estudiantes (25,7%), seguida por Uzbekistán, con 20.876; Nepal, con 20.118; y Mongolia, con 17.189.

Paralelamente al aumento de estudiantes extranjeros, también creció el número de alumnos con antecedentes migratorios en las escuelas primarias y secundarias de Corea del Sur. En 2026, este grupo sumó 210.838 alumnos, un 4,3% más que el año anterior, con un aumento de 8.630 estudiantes.

En contraste, el número total de estudiantes de estos niveles descendió en 189.007, hasta situarse en 5,36 millones, en un contexto marcado por la baja tasa de natalidad del país.

Según las estadísticas, los alumnos con antecedentes migratorios mantienen una tendencia ascendente, entre los que representan una proporción significativa aquellos con uno de sus progenitores de nacionalidad extranjera.

El hecho de que Vietnam se haya convertido por primera vez en el principal país de origen de estudiantes extranjeros en Corea del Sur refleja la creciente intensidad de los intercambios educativos entre ambos países, en un contexto de rápida expansión de la población estudiantil internacional en la nación de Asia Nororiental./.

VNA
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