Visita de dirigente partidista vietnamita a Singapur es acontecimiento histórico, según experto

Singapur (VNA) - La visita oficial a Singapur del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, y la organización del primer diálogo estratégico revisten una importancia especial y despierta un gran interés entre expertos, académicos y empresarios singapurenses.



Se trata de un acontecimiento histórico, que marca la primera vez que el PCV y el Partido de Acción Popular (PAP) de Singapur establecen un canal de diálogo estratégico.



Esta valoración fue realizada por el profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias de Vietnam (VNA) en Singapur sobre la visita.



La cooperación estratégica entre ambas naciones posee un enorme potencial para generar un valor significativo, pues Vietnam cuenta con gran potencial y abundante talento, mientras que Singapur aporta experiencia en gestión y una trayectoria demostrada de rápida transición del tercer al primer mundo, reiteró.



Por ello, la sinergia entre ambas naciones en el próximo periodo impulsará un crecimiento notable, elevará sus respectivas posiciones en el ámbito internacional y fortalecerá su resiliencia frente a fluctuaciones globales cada vez más complejas, evaluó.



El especialista enfatizó que cuando los dos países están profundamente vinculados en todos los aspectos, especialmente en ciencia y tecnología, en términos de fuerzas de producción y de gobernanza, se puede crear un paso muy importante en los esfuerzos de reforma de Vietnam en el futuro.



Sin embargo, según el profesor Vu Minh Khuong, se requieren un diseño muy específico para este proceso y una proactividad constante.



Con un espíritu proactivo, Vietnam puede forjar vínculos profundos con Singapur en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la gobernanza; asimismo, la cohesión estratégica en materia de fuerzas productivas reviste gran importancia, comentó.



Además, recomendó crear un grupo de trabajo especial —integrado por funcionarios gubernamentales (responsables de políticas), representantes empresariales y expertos— para aprovechar al máximo las ventajas y los fundamentos establecidos por este diálogo estratégico, con evaluaciones e informes mensuales, así como una revisión anual.



Vietnam debe adoptar medidas prácticas a partir de 2026 y contar con un plan claro para los años siguientes, con el fin de implementar las conclusiones de ese primer diálogo estratégico entre los dos países, argumentó.



En consonancia con el espíritu de este diálogo, los 29 sectores económicos estratégicos y las localidades de Vietnam necesitan elaborar planes para reducir la brecha con Singapur en materia de gobernanza, capacidad productiva y creación de valor, concluyó./.

VNA