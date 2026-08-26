Green GSM amplía su servicio de taxi eléctrico premium en Filipinas

Manila (VNA) - Green GSM, plataforma de transporte totalmente eléctrico de VinFast, amplió su presencia en Filipinas con el lanzamiento de Premium Taxi, un servicio de taxi premium de siete plazas operado íntegramente con vehículos eléctricos VinFast Limo Green.



Se trata del segundo servicio que Green GSM introduce en el mercado filipino, después de Green GSM Car, y está dirigido especialmente a grupos de hasta seis pasajeros, familias, empresarios, viajeros con mucho equipaje y usuarios que buscan desplazamientos más cómodos y silenciosos.



Los vehículos Limo Green, identificados por su color negro para diferenciarlos del servicio Green GSM Car, de color verde turquesa, cuentan con tres filas de asientos amplios y equipamiento como aire acondicionado automático, salidas de aire independientes para las dos filas traseras y un sistema de filtración que mantiene el habitáculo limpio y confortable.



Además de las ventajas propias de los vehículos eléctricos, como la ausencia de emisiones, olores a combustible y ruido, Premium Taxi ofrece un servicio de cinco estrellas con conductores cuidadosamente seleccionados entre aquellos que han obtenido altas calificaciones por la calidad de su atención. Las tarifas se muestran de forma transparente tanto en el taxímetro del vehículo como en la aplicación Green GSM.



En su primera etapa, el servicio operará en Makati, Taguig, Mandaluyong y Pasig City, atendiendo las necesidades de desplazamiento en importantes zonas empresariales, centros comerciales, hoteles y principales puntos de conexión de Metro Manila. Los usuarios podrán reservar mediante la aplicación Green GSM, tomar los vehículos directamente en la calle o contactar con el servicio de atención al cliente en el número 02-7777-8080.



La directora general de Green GSM Philippines, Le Thi Thu Trang, señaló que Premium Taxi ha sido diseñado no solo para ofrecer un espacio más amplio, sino también para satisfacer las necesidades de quienes priorizan la comodidad, desde viajes familiares y traslados al aeropuerto hasta desplazamientos por motivos de trabajo. La empresa busca combinar el amplio espacio del VinFast Limo Green con conductores profesionales y los estándares de servicio de cinco estrellas de Green GSM.



En adelante, Green GSM continuará mejorando la calidad del servicio y manteniendo su compromiso con la profesionalidad, la transparencia y la dedicación al cliente, con el objetivo de contribuir a un transporte urbano más ecológico./.

VNA