Vietnam y Corea del Sur impulsan cooperación para avanzar hacia cero emisiones netas

Hanoi (VNA) - Expertos de Vietnam y Corea del Sur debatieron en Hanoi medidas para reforzar la cooperación bilateral y cumplir los compromisos de cero emisiones netas y desarrollo sostenible asumidos por ambos países.



El foro fue organizado conjuntamente la víspera por la Asociación Económica de Corea del Sur (KEA), la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (VASS) y el Programa de Profesionales en Políticas de Tecnología Energética Global de la Universidad de Corea del Sur (KU-GETPPP).



En su discurso de apertura, el vicepresidente de la VASS, profesor asociado y doctor Ta Minh Tuan, señaló que para Vietnam la transición verde constituye un componente clave de la transformación del modelo de crecimiento, con un mayor énfasis en la ciencia, la tecnología, la innovación y las actividades de alto valor añadido.



Corea del Sur, por su parte, cuenta con fortalezas en tecnología, finanzas e industria, además de una amplia experiencia en la formulación de políticas orientadas hacia un desarrollo bajo en carbono. Su proceso de transformación en una economía de altos ingresos también ofrece valiosas experiencias para Vietnam.



Según Ta Minh Tuan, el foro perseguía tres objetivos principales: impulsar la cooperación bilateral para cumplir los compromisos de cero emisiones netas y desarrollo sostenible; crear una plataforma de alto nivel para analizar conjuntamente los cambios estructurales de la economía mundial, mejorar los mecanismos transfronterizos de los mercados de carbono y movilizar recursos para las finanzas verdes; y promover asociaciones público-privadas para integrar las energías renovables, la economía circular y las infraestructuras de bajas emisiones.



Estos esfuerzos permitirán convertir gradualmente los compromisos climáticos nacionales en proyectos y carteras de inversión financieramente viables, contribuyendo a un crecimiento sostenible e inclusivo en ambos países, afirmó.



El profesor Kang Sungjin, presidente de la KEA y director del KU-GETPPP, destacó que, en el actual contexto internacional, sectores como la fabricación de semiconductores, la energía nuclear, la ciencia y las tecnologías avanzadas desempeñan un papel cada vez más relevante en la competitividad nacional y el desarrollo económico.



Estas áreas ofrecen un amplio margen para que Vietnam y Corea del Sur intensifiquen el intercambio de conocimientos y experiencias y amplíen la cooperación, especialmente entre sus expertos en energía, señaló.



Los programas anuales de intercambio de experiencias, organizados tanto en Vietnam como en Corea del Sur, constituyen un importante canal de conexión entre ambas partes, añadió. A través de cursos de formación, talleres y foros profesionales, los especialistas de ambos países pueden profundizar el intercambio de conocimientos y, al mismo tiempo, estrechar los vínculos entre empresas, instituciones educativas y centros de investigación.



Estas conexiones pueden contribuir a desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades del mercado y abrir nuevas oportunidades de cooperación bilateral, señaló.



Al abordar la transición energética de Vietnam, Bui Quoc Hung, subdirector general de la Autoridad Reguladora de la Electricidad de Vietnam, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, afirmó que, en el marco del cumplimiento de sus compromisos internacionales de reducción de emisiones, Vietnam está acelerando la reestructuración de su matriz energética, una tarea clave para el sector.



Además de garantizar la seguridad energética, el país está impulsando el desarrollo de fuentes renovables, especialmente la energía eólica y solar, para avanzar en la transición ecológica y reducir progresivamente las emisiones, indicó.



Durante el foro, los participantes analizaron los marcos normativos y las estrategias de cooperación a nivel local para avanzar hacia las cero emisiones netas, así como las posibilidades de colaboración en inversiones verdes, transferencia de tecnología y proyectos conjuntos. Los expertos también propusieron soluciones para convertir gradualmente los compromisos climáticos nacionales en medidas concretas, contribuyendo al desarrollo sostenible de Vietnam y Corea del Sur./.

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