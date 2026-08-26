Vietnamitas residentes en el extranjero, poder blando de Vietnam

Nueva York (VNA) - La Resolución 23-NQ/TW del Buró Político sobre el trabajo relativo a los vietnamitas residentes en el extranjero fue promulgada en un contexto en el que Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo, con exigencias cada vez mayores para movilizar recursos en materia de conocimiento, ciencia, tecnología y redes de cooperación internacional.



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva York el 24 de agosto, la máster Nguyen Phuong Chung, profesora y directora del Programa de Vietnamita del Departamento de Lenguas y Culturas de Asia Oriental de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, afirmó que la Resolución 23 representa un importante cambio en la concepción sobre la posición, el papel y las contribuciones de la comunidad vietnamita en el extranjero.



Según la académica, la Resolución reafirma que los connacionales residentes fuera del país constituyen una parte inseparable de la comunidad nacional vietnamita y, al mismo tiempo, los identifica como un recurso estratégico y un puente entre Vietnam y el mundo.



Los vietnamitas en el extranjero no son solo destinatarios de las políticas destinadas a fortalecer sus vínculos con la patria, sino que también pueden contribuir directamente al desarrollo nacional mediante sus conocimientos, experiencias, tecnologías y redes de cooperación internacional, subrayó.



A partir de casi ocho años de implementación de actividades relacionadas con Vietnam en la Universidad de Columbia, Phuong Chung considera que la orientación establecida en la Resolución responde a la realidad de la conexión académica y la cooperación internacional.



A través del programa Global Vietnam Studies, la Universidad de Columbia ha organizado numerosos seminarios y encuentros, además de promover la vinculación entre académicos, expertos, empresarios y estudiantes, así como la cooperación con universidades y socios en Vietnam.



A juicio de la especialista, el potencial de los vietnamitas residentes en el extranjero no radica únicamente en las capacidades individuales, sino también en su facultad para crear redes y conectar a Vietnam con universidades, centros de investigación, empresas y comunidades internacionales.



Phuong Chung expresó especial interés en la política de perfeccionar los mecanismos destinados a atraer y aprovechar los recursos de expertos, intelectuales, científicos, empresarios y jóvenes vietnamitas residentes en el exterior, creando condiciones para una participación más profunda en los programas de ciencia y tecnología, innovación y transformación digital.



Como ejemplo, mencionó el proyecto Digitizing Vietnam (Digitalización de Vietnam), desarrollado por la Universidad de Columbia con una financiación de cinco años de la Fundación Henry Luce.



El proyecto se centra en la digitalización de documentos sobre la escritura Han Nom (antigua escritura nacional basada en caracteres chinos), el idioma, la historia, personalidades destacadas y la enseñanza del vietnamita, contribuyendo a la creación de fuentes de datos para la investigación y el aprendizaje sobre Vietnam, así como a la promoción de la cultura y la historia vietnamitas en el mundo.



La Resolución 23 también destaca la importancia de preservar y difundir el idioma vietnamita, la historia y la identidad cultural nacional entre las jóvenes generaciones de vietnamitas residentes en el extranjero.



Según Phuong Chung, la enseñanza del vietnamita no consiste únicamente en impartir un idioma, sino también en ayudar a los jóvenes a acercarse a la historia, la cultura y la sociedad vietnamitas, además de ofrecerles oportunidades para estudiar, investigar y vivir experiencias en su país de origen.



La académica expresó su esperanza de que la Resolución genere nuevos mecanismos para que los programas de enseñanza del vietnamita, los estudios sobre Vietnam y los proyectos de digitalización establezcan vínculos más sustanciales con universidades, institutos de investigación y bases de datos nacionales.



De esta manera, señaló, los recursos de la comunidad vietnamita en el extranjero deberían ser considerados como parte integral de los recursos nacionales en materia de conocimiento, ciencia, tecnología, educación y capital humano de alta calidad.



A su juicio, la implementación de la Resolución 23 debe orientarse hacia la transición de la “conexión comunitaria” a la “conexión de recursos”, y de la “atracción de contribuciones” a la “creación conjunta”.



Ello contribuirá a aprovechar el potencial en conocimiento, tecnología y recursos humanos de la comunidad vietnamita residente en el extranjero, al tiempo que fortalecerá la posición y el poder blando de Vietnam en la escena internacional./.

VNA