Vietnam y China realizan una patrulla conjunta a lo largo de su frontera común

Lai Chau, Vietnam (VNA) – La Guardia Fronteriza de la provincia septentrional vietnamita de Lai Chau coordinó hoy con el equipo de gestión fronteriza de Honghe y el puesto de control de inmigración fronteriza de Jin Shuihe, de China, una patrulla conjunta a lo largo de la frontera entre ambos países.



De acuerdo con el plan de patrullaje acordado, ambas partes establecieron un mando conjunto, mientras que cada lado organizó cuatro equipos de patrulla terrestre. Asimismo, intercambiaron dos equipos de oficiales de enlace, integrados por cuatro efectivos en total, dos de cada parte. La patrulla conjunta cubrió el tramo fronterizo comprendido entre los hitos fronterizos N.º 17 y N.º 71.



El mando conjunto y los equipos de patrulla intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de la operación y se informaron mutuamente sobre la situación reciente de la gestión fronteriza.



La patrulla combinó desplazamientos en vehículos y a pie y se llevó a cabo bajo el principio de “de frontera a frontera, de punto a punto y de ruta a ruta” en dos periodos, con una duración total de cuatro horas.



En la operación participaron ocho equipos de patrulla, integrados por 68 oficiales y soldados. Los participantes distribuyeron más de 400 folletos sobre educación jurídica entre más de 400 habitantes de las zonas fronterizas y recorrieron una distancia total superior a 150 kilómetros.



Tras la patrulla, el mando conjunto examinó y evaluó la operación e intercambió información sobre la situación reciente a lo largo de la frontera.



Ambas partes coincidieron en que la patrulla conjunta se desarrolló con éxito, alcanzó los objetivos previstos y fue eficaz, y acordaron las orientaciones para fortalecer la cooperación en el futuro.



Ambas partes acordaron realizar la patrulla y firmaron el informe correspondiente. Foto: VNA

Se comprometieron a continuar compartiendo información relacionada con la frontera mediante correspondencia y líneas telefónicas directas, con el fin de abordar de manera oportuna y adecuada los incidentes que puedan producirse en la zona fronteriza.



Asimismo, ambas partes intensificarán las labores de patrullaje y control fronterizo y reforzarán la lucha contra las infracciones y delitos, como la entrada y salida ilegal, la trata de personas y el contrabando, contribuyendo así a mantener la seguridad, el orden y la estabilidad en las zonas fronterizas.



También acordaron fortalecer la divulgación y educación sobre las políticas y leyes relacionadas con la frontera, elevar la conciencia de los habitantes de las zonas fronterizas sobre el cumplimiento de la legislación y la protección de la frontera, y contribuir a prevenir y reducir los delitos transfronterizos./.