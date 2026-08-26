Vietnam, Laos y Camboya refuerzan la cooperación turística

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam organizó hoy en Ciudad Ho Chi Minh la primera Conferencia de Ministros de Turismo de Camboya, Laos y Vietnam, estableciendo un mecanismo de cooperación turística a nivel ministerial entre los tres países.



La conferencia adoptó un plan de acción conjunto para el período 2026-2028, destinado a materializar la iniciativa “Un viaje, tres destinos”, mejorar la competitividad y desarrollar productos turísticos transfronterizos.



En su discurso inaugural, la ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, afirmó que la conferencia constituye un hito importante al convertir en mecanismos de cooperación la orientación acordada por los primeros ministros de los tres países durante su reunión en Ciudad Ho Chi Minh el 22 de febrero de 2025. Las reuniones previas entre las agencias nacionales de turismo en Vientiane, Phnom Penh y Ciudad Ho Chi Minh sentaron las bases para este proceso.



Señaló que los tradicionales lazos de amistad y el potencial complementario de los tres países ofrecen condiciones favorables para el desarrollo del turismo. Vietnam, Laos y Camboya comparten el río Mekong, un patrimonio cultural y natural distintivo y redes de transporte cada vez más convenientes, lo que proporciona una sólida base para construir un destino común con una identidad propia y un fuerte atractivo en el mapa turístico regional y mundial.



La ministra llamó a desarrollar una cooperación turística a largo plazo para convertir “Un viaje, tres destinos” en una marca turística compartida que contribuya a un desarrollo inclusivo. El plan de acción debe establecer objetivos y resultados concretos que permitan supervisar y evaluar los avances en cada etapa, en lugar de limitarse a orientaciones generales.



Los tres países también fueron instados a coordinar estrechamente sus posiciones y hablar con una sola voz en los foros turísticos multilaterales, incluidos ASEAN, la subregión del Gran Mekong, ONU Turismo y la Asociación de Viajes de Asia-Pacífico (PATA), con el fin de elevar su perfil turístico.



El presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, afirmó que la iniciativa permitirá presentar gradualmente a los tres países como una cadena de destinos complementarios. Los turistas podrán experimentar diversas culturas, paisajes y valores en un solo viaje, prolongando sus estancias, diversificando sus experiencias y distribuyendo los beneficios económicos del turismo entre un mayor número de localidades.



Con sus ventajas en conectividad aérea, comercio y una amplia concentración de empresas a lo largo de la cadena de valor turística, la ciudad aspira a convertirse en un centro que conecte el itinerario de los tres países con los mercados internacionales.



Van Duoc señaló que una mejor coordinación en materia de información, productos turísticos, opciones de transporte y promoción de mercados permitirá convertir la iniciativa de un simple mensaje promocional en productos turísticos concretos.



Ciudad Ho Chi Minh está dispuesta a trabajar estrechamente con las autoridades turísticas, las localidades y las empresas de los tres países para implementar la iniciativa conjunta, centrándose en la conexión de productos, la promoción de mercados, el desarrollo de rutas transfronterizas y el fortalecimiento de los intercambios entre empresas.



Los participantes acordaron que la segunda conferencia se celebrará en Laos en 2027.



En 2025, Vietnam, Laos y Camboya recibieron 31,3 millones de visitantes extranjeros, un 10,2% más que en 2024. De ellos, 3,2 millones procedieron de los propios tres países, equivalentes al 10% del total de llegadas internacionales. Los ingresos turísticos se aproximaron a 45,6 mil millones de dólares.



Durante el primer trimestre de 2026, los tres países recibieron 16,6 millones de visitantes extranjeros, incluidos 1,6 millones procedentes del bloque de los tres países.



El plan de acción conjunto 2026-2028 identifica seis áreas prioritarias: desarrollo de productos turísticos conjuntos y mejora de la conectividad de viajes y transporte; marketing, promoción y creación conjunta de marca; asociaciones público-privadas y conexión de productos, incluida la promoción de las gastronomías vietnamita, laosiana y camboyana; fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias entre funcionarios del sector turístico; desarrollo del turismo sostenible y comunitario; y fortalecimiento de la cooperación con socios internacionales./.

VNA