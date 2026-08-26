Economía

Empresas vietnamitas participan en serie de exposiciones en Camboya

Empresas vietnamitas participan en Cambodia Expo Series 2026 en Phnom Penh para ampliar negocios, transferencia tecnológica y cadenas de suministro regionales.

Los delegados visitan los stands de las empresas vietnamitas de procesamiento de alimentos en el evento. Foto: VNA
Los delegados visitan los stands de las empresas vietnamitas de procesamiento de alimentos en el evento. Foto: VNA

Phnom Penh (VNA) – Empresas vietnamitas presentan sus productos en la Cambodia Expo Series 2026, inaugurada hoy en el Centro de Convenciones y Exposiciones Diamond Island (DIECC), en Phnom Penh.

La exposición, que se prolongará durante tres días, tiene como objetivo promover el abastecimiento, el intercambio tecnológico y las conexiones comerciales entre empresas.

En la ceremonia inaugural, Nguyen Ba Vinh, director de la compañía de Expoción y Publicidad Minh Vi, organizadora de la serie, afirmó que el evento presenta miles de productos de alta calidad, tecnologías avanzadas y una amplia gama de servicios destinados a apoyar las principales cadenas de suministro y actividades productivas de Camboya.

Describió la serie de exposiciones como un dinámico mercado empresarial entre empresas (B2B) que conecta a proveedores internacionales, compañías locales y profesionales de distintos sectores para intercambiar conocimientos, explorar nuevos productos y tecnologías y buscar oportunidades de negocio.

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Nguyen Ba Vinh, director ejecutivo de Minh Vi Advertising and Exhibition Services, pronuncia un discurso en la ceremonia de inauguración. Foto: VNA



La participación de empresas líderes de diversos sectores refleja el creciente atractivo del mercado camboyano y pone de relieve las oportunidades para ampliar la cooperación internacional, la transferencia de tecnología y las cadenas de suministro regionales, señaló Ba Vinh.

En su intervención, el secretario de Estado del Ministerio de Comercio de Camboya, Samheng Bora, afirmó que la exposición constituye una plataforma para promover el comercio, buscar socios y ampliar las redes empresariales.

Expresó su confianza en que el evento abrirá nuevas oportunidades para impulsar el comercio nacional e internacional, contribuyendo al crecimiento económico y la inversión.
Asimismo, instó a las empresas a aprovechar al máximo la exposición para estudiar el mercado, promover la cooperación y convertir las conversaciones en oportunidades comerciales concretas.

Según el funcionario, Camboya está avanzando en los sectores de la agricultura, la pesca y la producción de alimentos. Por ello, la exposición ofrece a las empresas internacionales la oportunidad de explorar Camboya no solo como un mercado de consumo, sino también como socio para la producción, la inversión y la distribución, así como una puerta de entrada a los mercados regionales.

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Samheng Bora, Secretario de Estado del Ministerio de Comercio de Camboya, pronuncia un discurso en la ceremonia de inauguración. Foto:



La serie de exposiciones reúne a más de 250 expositores procedentes de más de 19 países y territorios. Se prevé que atraiga a más de 5.000 visitantes. El programa incluye además un programa para compradores y actividades de conexión B2B personalizadas, destinadas a poner en contacto a los expositores con potenciales compradores y responsables de la toma de decisiones en función de sus necesidades específicas de abastecimiento e intereses comerciales.

El evento comprende nueve exposiciones especializadas en los sectores de agricultura, ganadería, acuicultura, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y atención sanitaria, biotecnología, cuidado de mascotas, belleza y estilo de vida./.

VNA
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