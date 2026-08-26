Vietnam y Kazajistán intercambian experiencias en desarrollo de industrias culturales

Hanoi (VNA) – Vietnam y Kazajistán deben intensificar el intercambio de experiencias en el desarrollo de la cultura y las industrias culturales, considerándolas una fuente de poder blando y un motor decisivo para el desarrollo nacional, afirmó la viceprimera ministra vietnamita Pham Thi Thanh Tra al reunirse con Aida Balayeva, viceprimera ministra y titular de Cultura e Información de Kazajistán.

Durante la recepción ofrecida hoy aquí a la funcionaria kazaja, quien se encuentra de visita de trabajo en Vietnam, Thanh Tra valoró los logros económicos de Kazajistán en un contexto de desafíos globales, especialmente sus esfuerzos por diversificar la economía más allá del petróleo y promover el desarrollo de la industria y los servicios.

La viceprimera ministra informó a su homóloga sobre el sólido crecimiento económico de Vietnam en los últimos años y señaló que el país está reestructurando activamente su economía hacia la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.

Destacó las buenas relaciones de amistad entre Vietnam y Kazajistán durante casi 35 años, especialmente desde que los vínculos bilaterales fueron elevados a un nuevo nivel durante la visita a Kazajistán, en mayo de 2025, del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam.

Propuso que ambas partes aprovechen mejor el potencial de cooperación en los ámbitos de inversión, transporte, logística, agricultura, tecnología y transformación digital, señalando que el comercio bilateral ha registrado señales positivas, con un aumento interanual de alrededor del 37%.

Asimismo, llamó a fortalecer los intercambios entre los pueblos, la cooperación entre localidades y el turismo. En este sentido, señaló que cerca de 200.000 turistas kazajos visitaron Vietnam en 2025 tras la aplicación de la política de exención de visados para los titulares de pasaportes ordinarios.

Por su parte, Balayeva señaló que la nueva Constitución de Kazajistán, recientemente adoptada, incorpora por primera vez el concepto de cultura y concede especial importancia al desarrollo de los recursos humanos. Expresó su deseo de reforzar la cooperación con Vietnam en los ámbitos de salud, deportes, educación y formación, cine y, especialmente, turismo.

Vietnam se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos elegidos por los visitantes kazajos, señaló la funcionaria, quien expresó su esperanza de que las empresas turísticas vietnamitas visiten Kazajistán y conozcan mejor su mercado turístico.

De cara al 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se celebrará en 2027, ambas partes acordaron coordinar la organización de actividades prácticas y significativas para conmemorar la ocasión.

En referencia al programa artístico “Día de la Cultura de Kazajistán”, que se celebraría esa misma noche en Vietnam, Thanh Tra expresó su confianza en que el evento contribuirá a promover los valores y la identidad cultural de Kazajistán entre el pueblo vietnamita./.

​