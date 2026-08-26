Vietnam fomenta la búsqueda y repatriación de restos de mártires de guerra

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Ministerio de Defensa de Vietnam organizó hoy una conferencia en esta urbe sureña para extraer experiencias de la labor de búsqueda y repatriación de los restos de los mártires de guerra, así como determinar las orientaciones, objetivos y tareas para esta labor dentro y fuera del país en el período venidero.

Al presidir la conferencia, el coronel general Nguyen Van Gau, viceministro de Defensa y subjefe del Comité Directivo Nacional para la búsqueda, repatriación e identificación de los restos de los mártires de guerra, reconoció que en el último tiempo esta labor ha continuado recibiendo la atención y dirección de las organizaciones del Partido, las autoridades locales y los dirigentes.

En particular, desde el lanzamiento de la Campaña de 500 días y noches, la búsqueda y repatriación de los restos de los mártires de guerra se ha convertido en una tarea central y prioritaria, recibiendo la atención de toda la sociedad, puntualizó.

Van Gau elogió el sentido de responsabilidad y la preparación seria y cuidadosa de los organismos y unidades pertinentes, y valoró las opiniones formuladas en la conferencia, que reflejan una alta determinación política para cumplir esta misión de especial importancia.

Para el próximo período, pidió al Comité Directivo, su órgano permanente, los organismos especializados sigan comprendiendo profundamente el propósito, significado e importancia de la búsqueda y repatriación de los restos de los mártires de guerra.

Se debe considerar esta una misión política especial, un mandato que nace del corazón y una responsabilidad ante el Partido, el Estado, el pueblo y los héroes y mártires de guerra, enfatizó.

Respecto a las fuerzas que realizan la misión en Laos y Camboya, instó organizar la capacitación militar y profesional, la educación política y el fortalecimiento de la determinación; además de llevar a cabo la búsqueda y repatriación de manera estricta y eficaz, garantizando absoluta seguridad para las personas y los equipos.

Según el informe, el Ministerio de Defensa mantiene actualmente 19 equipos especializados de búsqueda y repatriación en los dos mencionados países vecinos, incluidos 8 en Laos y 11 en Camboya. Durante la temporada seca 2025-2026, estos equipos localizaron y repatriaron los restos de 174 mártires de guerra en Laos y 850 en Camboya.

En el país, se mantienen 13 equipos temporales de búsqueda y repatriación, combinando métodos profesionales con tecnologías modernas, radares de penetración terrestre y medios de detección y excavación.

Hasta el 26 de agosto, se habían localizado y repatriado los restos de 917 mártires de guerra en las localidades. La toma de muestras se llevó a cabo por 264 grupos y equipos, con la participación de 3.500 personas.

Se tomaron muestras correspondientes a 159.370 tumbas de mártires, alcanzando el 74,9% del avance previsto. De ellas, 109.897 tumbas reunían las condiciones para la toma de muestras, equivalente al 68,96%.

La organización de las ceremonias de homenaje póstumo y entierro de los restos de los mártires de guerra se ha realizado de manera solemne y cuidadosa./.

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