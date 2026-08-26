Máximo dirigente vietnamita exige una transformación sustancial en el trabajo de personal

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, sostuvo una reunión de trabajo sobre el proyecto de balance de la Resolución 26-NQ/TW, emitida el 19 de mayo de 2018, por el Comité Central del Partido del XII mandato, sobre la concentración en la construcción de un contingente de cuadros de todos los niveles, especialmente a nivel estratégico.

Al concluir la reunión, To Lam subrayó que la Resolución 26-NQ/TW constituye una decisión estratégica importante sobre el trabajo de personal y la construcción del contingente de cuadros. Tras ocho años de aplicación, es necesario evaluar correctamente su alcance, valor, resultados y limitaciones, tomando como criterio la calidad del contingente de cuadros y los resultados de la ejecución de las tareas.

En cuanto a la orientación para construir el contingente de cuadros y renovar de manera fundamental e integral el trabajo de personal en la nueva etapa, exigió que la nueva resolución del Comité Central del XIV mandato genere un nuevo avance en el pensamiento, las instituciones y los métodos de trabajo de personal; al mismo tiempo, resuelva los nuevos problemas planteados por la realidad.

Según el mandatario, el punto central es pasar de la gestión de cada etapa a la gobernanza, construyendo y desarrollando un contingente de cuadros unificado, interconectado y continuo.

El cumplimiento de los procedimientos es obligatorio, pero el resultado final debe ser seleccionar a la persona adecuada, para el puesto adecuado, según sus fortalezas y exigencias de formación, y lograr resultados. La asignación de tareas debe definir claramente las funciones y otorgar las competencias y recursos necesarios; la evaluación debe basarse en las cualidades, capacidades, productos, eficacia, prestigio y grado de contribución.

El objetivo para 2030 es generar una transformación fundamental y sustancial en el trabajo de personal y completar básicamente las bases institucionales relativas a los puestos de trabajo. Con una visión hacia 2045, se busca construir un contingente de cuadros y un sistema de gobernanza capaces de responder a las exigencias del desarrollo de un país desarrollado y de altos ingresos.

En cuanto a los avances estratégicos, es necesario concentrarse en eliminar los principales cuellos de botella y generar cambios institucionales; renovar la asignación de tareas definiendo claramente los objetivos, responsabilidades, recursos, productos y bases de verificación.

De acuerdo con el líder, la evaluación de los cuadros debe ser periódica, continua y multidimensional, con diferenciación y combinando criterios cualitativos y cuantitativos, situando los resultados en relación con las competencias, recursos, condiciones y dificultad de las tareas.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, habla en la reunión (Fuente: VNA)

Al mismo tiempo, deben perfeccionarse las instituciones y la gobernanza del contingente de cuadros sobre la base de datos, responsabilidad y control del poder; definir claramente las competencias de cada nivel y sujeto, reduciendo las superposiciones y los procedimientos innecesarios.

Los datos sobre los cuadros deben ser seguros, actualizados y verificados, para servir a la gobernanza, el análisis, las previsiones, la identificación de fuentes y la alerta de riesgos.

El máximo dirigente destacó que el trabajo de personal determina la calidad del liderazgo del Partido, la fortaleza del sistema político y el futuro del país.

El criterio final no es el número de regulaciones y procedimientos, sino seleccionar a la persona adecuada, asignarla al puesto adecuado, preparar bien a las generaciones sucesoras, utilizar a las personas virtuosas y talentosas, seleccionar oportunamente a quienes no cumplen los requisitos y controlar eficazmente el poder, subrayó./.

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