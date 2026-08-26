Premier vietnamita exige garantizar calidad de proyectos de ley

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy la segunda sesión temática del Gobierno sobre la elaboración de leyes correspondiente a agosto de 2026, centrada en examinar 11 proyectos de ley que serán presentados a la Asamblea Nacional.

Los proyectos incluyen la Ley de Licitaciones (revisada); la Ley sobre documentos normativos; la Ley de Seguridad de Datos; la Ley de Identificación y Autenticación Electrónica; la Ley de Seguridad Alimentaria (revisada); la Ley sobre donación, extracción y trasplante de tejidos y órganos humanos y donación y extracción de cadáveres (revisada); la Ley de Recursos Naturales, Medio Ambiente Marino e Islas (revisada); la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Protección Ambiental; la Ley de Transacciones de Productos Básicos Derivados; la Ley de Desarrollo de las Industrias Culturales; y la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual.

Durante la sesión, los participantes se centraron en revisar la institucionalización de las directrices, conclusiones e instrucciones de las autoridades competentes; identificar y eliminar los “cuellos de botella” institucionales y los problemas surgidos en la práctica; y garantizar la coherencia, uniformidad y viabilidad de las políticas, evitando contradicciones y solapamientos.

También se destacó la necesidad de reforzar la descentralización vinculada a la asignación de recursos, simplificar los procedimientos administrativos y las condiciones empresariales, y prestar especial atención a la aplicación de las leyes, particularmente a las disposiciones sobre su entrada en vigor, transición y documentos de desarrollo.

Al concluir la sesión, el premier Le Minh Hung pidió a los ministros que revisen cuidadosamente la constitucionalidad, legalidad, coherencia, uniformidad y viabilidad de los proyectos.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, preside la sesión (Fuente: VNA)

Asimismo, instó a acelerar la finalización de los expedientes para garantizar su calidad y calendario de presentación a la Asamblea Nacional en su período de sesiones de fin de año.

Solicitó seguir perfeccionando los contenidos centrales de los proyectos. En particular, la Ley de Seguridad de Datos debe establecer criterios de clasificación coherentes, controlar la transferencia transfronteriza de datos según el nivel de riesgo y evitar solapamientos con las normas sobre ciberseguridad, datos y protección de datos personales.

La Ley de Identificación y Autenticación Electrónica debe establecer la obligatoriedad únicamente para los grupos necesarios, reforzar la protección de datos personales, pasar de forma decidida del control previo al posterior y reducir las cargas de cumplimiento.

En cuanto a las leyes sobre recursos y medio ambiente marino, protección ambiental y seguridad alimentaria, se debe garantizar la coherencia del sistema jurídico, impulsar la descentralización y la reforma de procedimientos, reforzar el control posterior y la trazabilidad, y responder a las exigencias de la transición verde y digital.

Los proyectos relativos a licitaciones, transacciones de productos básicos derivados, propiedad intelectual, industrias culturales y documentos normativos también deben perfeccionarse para garantizar su simplicidad, transparencia y viabilidad, así como promover el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial.

El Primer Ministro ordenó continuar preparando los proyectos de ley que serán presentados en el segundo período de sesiones de la XVI Asamblea Nacional, entre ellos las leyes relativas a la inversión, tierras, presupuesto estatal, vivienda y negocios inmobiliarios.

Al presentar los proyectos de ley, deberán presentarse simultáneamente los borradores de los documentos de desarrollo y aplicación. Para las leyes y resoluciones recientemente aprobadas, se deberán concentrar recursos en la elaboración de los documentos de aplicación, poniendo fin a los retrasos y evitando nuevos vacíos legales./.

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