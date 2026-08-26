Parlamentos de Vietnam y Costa de Marfil fortalecen el intercambio de experiencias

Hanoi (VNA) – El vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Nguyen Doan Anh, presidió hoy una reunión de trabajo con una delegación de estudio de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, encabezada por su vicetitular, Traoré Fatoumata Epse Diop, que se encuentra de visita y trabajo en el país indochino.

En la cita, Doan Anh destacó que la reunión se celebró en el marco de la visita oficial a Vietnam del presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, Patrick Achi, durante la cual los dirigentes de alto nivel de ambos países acordaron importantes orientaciones para profundizar y hacer más sustanciales las relaciones bilaterales.

Los dos partes coincidieron en fortalecer la cooperación parlamentaria bilateral, coordinarse en los foros parlamentarios multilaterales y promover una cooperación sustancial entre los órganos parlamentarios especializados, puntualizó.

Valoró altamente que, por primera vez, la Asamblea Nacional de Costa de Marfil haya enviado una delegación de estudio para intercambiar experiencias con el Parlamento de Vietnam, así como el programa de visitas de campo de la delegación a la Academia de Agricultura de Vietnam.

Expresó su confianza en que estas actividades contribuirán a concretar las orientaciones acordadas por los dirigentes parlamentarios y abrirán nuevos contenidos de cooperación práctica entre ambas partes.

El dirigente propuso que ambas partes continúen intensificando el intercambio de delegaciones a todos los niveles, especialmente entre las comisiones especializadas; coordinen y se apoyen mutuamente en los foros parlamentarios multilaterales; y apliquen de manera sustancial y eficaz el Memorando de Entendimiento sobre cooperación entre las dos Asambleas Nacionales.

Asimismo, abogó por fortalecer el intercambio de información y experiencias y la coordinación en la supervisión de la implementación de tratados y acuerdos internacionales entre ambos países.

A su vez, Traoré Fatoumata Epse Diop señaló que la reunión permitió profundizar el intercambio de experiencias en diversos ámbitos y contribuir a impulsar las relaciones bilaterales.

Manifestó su deseo de que las dos partes continúen cooperando e intercambiando experiencias para que su país pueda aprender más de la nación indochina sobre desarrollo económico.

En la reunión, ambas partes compartieron experiencias sobre el papel de los órganos legislativos en el desarrollo socioeconómico y la supervisión de la aplicación de las políticas públicas, además de intercambiar orientaciones para fortalecer la cooperación bilateral.

Se centraron en cinco grupos de contenidos: el papel del Parlamento en el desarrollo agrícola; la transformación económica, el desarrollo del sector privado y la movilización de ingresos fiscales; la educación, la formación profesional y la reducción de la pobreza; la supervisión de las actividades del Gobierno y la evaluación de la aplicación de las políticas públicas; y la cooperación parlamentaria, especialmente la implementación del Memorando de Entendimiento sobre cooperación firmado en junio de 2023.

Las cuestiones y experiencias compartidas contribuirán a fortalecer el conocimiento mutuo sobre las actividades parlamentarias de ambos países en materia legislativa, de supervisión y de toma de decisiones sobre asuntos importantes de cada país. También constituyen una base para que continúen estudiando y promoviendo contenidos concretos de cooperación en el futuro./.

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