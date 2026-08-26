Vietnam y Myanmar trazan nuevas vías para profundizar su cooperación bilateral

Hanoi (VNA) - El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, se reunió hoy en Nay Pyi Taw con el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, y con el titular de la Cámara de Representantes y presidente del Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP), Khin Yi, en el marco de su visita oficial a Myanmar y de su copresidencia de la décima Reunión del Comité Mixto de Cooperación Bilateral.

El presidente Min Aung Hlaing afirmó que Myanmar concede importancia a las relaciones de amistad tradicional y cooperación multifacética con Vietnam, y valoró la décima Reunión del Comité Mixto como un paso oportuno para llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa.

Expresó su deseo de intensificar los intercambios a todos los niveles y por los canales del Partido, Estado, Gobierno, Parlamento y los pueblos, así como lograr avances en defensa, economía, comercio e inversión.

El mandatario señaló que el comercio bilateral disminuyó de 853 millones de dólares en 2020 a 590 millones en 2025, y alcanzó 335 millones de dólares en los primeros seis meses de 2026.

Hasta el 30 de junio, Vietnam contaba con 107 proyectos de inversión vigentes en Myanmar, por un capital registrado total de 1,4 mil millones de dólares.

Myanmar continuará creando condiciones favorables para las empresas vietnamitas, especialmente en telecomunicaciones, educación y formación, agricultura, procesamiento de alimentos, logística, transformación digital y ciencia y tecnología, aseguró.

A su vez, Hoai Trung afianzó que Vietnam apoya los esfuerzos de Myanmar para promover la estabilidad, la reconciliación y el diálogo, desarrollar la economía, garantizar la seguridad y mejorar las condiciones de vida de la población.

Propuso establecer mecanismos para impulsar la cooperación económica, comercial y de inversión, así como estudiar un Programa de Transformación Digital Vietnam-Myanmar, comenzando por proyectos concretos piloto.

El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, se reúne con con el titular de la Cámara de Representantes y presidente del Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP), Khin Yi (Fuente: VNA)

En su encuentro con Khin Yi, el ministro vietnamita reafirmó que Vietnam concede importancia a las relaciones de amistad tradicional y a la Asociación de Cooperación Integral con Myanmar, y desea fortalecer la confianza política mediante la cooperación por diversos canales.

Khin Yi expresó su interés en aprender de la experiencia vietnamita en formulación de políticas, gestión socioeconómica, construcción institucional, desarrollo de recursos humanos e integración internacional.

Ese mismo día, Le Hoai Trung y el ministro de Relaciones Exteriores de Myanmar, Tin Maung Swe, copresidieron la décima Reunión del Comité Mixto.

Ambas partes acordaron intensificar la cooperación por diversos canales, aprovechar eficazmente los mecanismos existentes y fortalecer los intercambios entre los pueblos, con miras al décimo aniversario del establecimiento de la Asociación de Cooperación Integral (2017-2027).

Coincidieron en continuar la cooperación en defensa y seguridad, reforzar la coordinación en la lucha contra el narcotráfico y la ciberdelincuencia, y no permitir que organizaciones o individuos utilicen el territorio de un país para actuar contra el otro.

En materia económica, comercial y de inversión, acordaron eliminar obstáculos y esforzarse por alcanzar cuanto antes el objetivo de un mil millones de dólares de comercio bilateral, además de simplificar los procedimientos de importación, inspección fitosanitaria, normas de calidad y despacho aduanero.

En la décima Reunión del Comité Mixto de Cooperación Bilateral (Fuente: VNA)

Las dos partes consideraron que la cooperación en transporte, agricultura, cultura, deportes, turismo, finanzas, banca, información y comunicaciones, y educación y formación aún posee un gran potencial.

También acordaron coordinarse y apoyarse mutuamente en foros regionales e internacionales, especialmente ASEAN, las Naciones Unidas y los mecanismos de cooperación de la subregión del Mekong, y reafirmaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad y la cooperación en el Mar del Este.

Al término de la reunión, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países firmaron el Acta de Acuerdos y acordaron celebrar la próxima reunión en Vietnam en 2027./.

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