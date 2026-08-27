Vietnam busca el apoyo de Samsung para avanzar en la cadena de valor tecnológica

Hanoi (VNA) – El Gobierno de Vietnam se compromete a mantener la estabilidad de sus políticas y seguir mejorando el entorno empresarial, garantizando la transparencia y una competencia leal, protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores extranjeros y creando condiciones favorables para los inversores estratégicos, especialmente Samsung.



Así lo afirmó el primer ministro Le Minh Hung al recibir hoy en Hanoi a Roh Tae Moon, presidente y director ejecutivo de Samsung Electronics, de visita de trabajo en Vietnam.



Durante el encuentro, el jefe del Gobierno vietnamita reconoció las importantes contribuciones del grupo surcoreano al desarrollo industrial, las exportaciones, la creación de empleo y el crecimiento socioeconómico de Vietnam, destacando que el país se ha convertido en un eslabón clave de la cadena de valor global de Samsung.



Le Minh Hung señaló que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo que exige un crecimiento más rápido y sostenible, la renovación del modelo de crecimiento, la reestructuración económica y un aumento de la productividad basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. En este proceso, el sector de inversión extranjera, especialmente los inversores surcoreanos, desempeña un papel fundamental en la economía nacional.



Vietnam desea reforzar la cooperación con Corea del Sur en sectores tecnológicos de vanguardia, como los semiconductores, la inteligencia artificial, los centros de datos, la investigación y el desarrollo (I+D), la innovación y la transformación digital, subrayó.



El premier expresó su esperanza de que Samsung siga desempeñando un papel clave como puente para apoyar a Vietnam en su avance tecnológico, el desarrollo industrial y una mayor integración en las cadenas de valor globales.



Aseguró que el Gobierno estudiará mecanismos y políticas de apoyo adecuados para los proyectos estratégicos y de alta tecnología de Samsung, de conformidad con la legislación vietnamita.



Asimismo, instó al grupo surcoreano a considerar Vietnam como un destino de largo plazo para la inversión, la producción y las actividades empresariales, y a colaborar estrechamente con el Gobierno y las empresas vietnamitas para aprovechar mejor las fortalezas y complementariedades de ambas economías.



Le Minh Hung pidió a Samsung ir más allá de su papel como «centro de producción» para convertirse en un verdadero «centro tecnológico, de I+D e innovación» del grupo.



También alentó a Samsung a elevar la calidad de sus inversiones e intensificar la transferencia de tecnología y la cooperación con institutos de investigación y universidades vietnamitas para formar ingenieros y recursos humanos altamente cualificados.



Subrayó asimismo la necesidad de que el grupo fortalezca sus vínculos con las empresas nacionales y las ayude a integrarse más profundamente en sus cadenas de suministro, tanto en Vietnam como a escala internacional.



Por su parte, Roh Tae Moon destacó las similitudes históricas y culturales y los estrechos vínculos entre los pueblos de Vietnam y Corea del Sur.



El ejecutivo de Samsung informó de que, tras 17 años de operaciones en Vietnam, las exportaciones acumuladas de las filiales del grupo en Bac Ninh y Thai Nguyen alcanzaron en junio pasado el hito de 500.000 millones de dólares.



Con una inversión total prevista de 24.000 millones de dólares para finales de 2025 y tras el éxito mundial del nuevo Galaxy Fold 8, Samsung espera mantener un crecimiento de dos dígitos hasta finales de 2026.



Roh Tae Moon reafirmó que Samsung considera a Vietnam un socio estratégico clave en materia de investigación y desarrollo, y no simplemente un centro de fabricación. El centro de I+D de Samsung en Hanoi está intensificando actualmente la cooperación con importantes universidades vietnamitas para contribuir al fortalecimiento de la capacidad tecnológica del país.



De cara al futuro, Samsung mantendrá su compromiso de impulsar la I+D, desarrollar el talento y mejorar la competitividad de las empresas vietnamitas. El ejecutivo reiteró el compromiso del grupo de seguir siendo un socio fiable de Vietnam y afirmó que el éxito de Samsung está estrechamente ligado a la prosperidad del país./.

VNA