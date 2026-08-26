Vietnam acelera la formación de talento digital para mejorar la productividad

Hanoi (VNA) - En el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, las tecnologías digitales y el talento digital se han convertido en motores clave de la productividad y la competitividad. En este marco, la aprobación por el Primer Ministro de un proyecto de formación de recursos humanos en normalización, metrología y calidad contribuirá a elevar la calidad del capital humano en los próximos años.



Desarrollo de una fuerza laboral digital y adaptable



Vietnam cuenta con una sólida base para desarrollar una fuerza laboral digital, gracias a la elevada penetración de Internet y al rápido desarrollo de las infraestructuras digitales. La circular del Ministerio de Educación y Formación sobre competencias digitales establece un marco jurídico claro para dotar a los trabajadores de las capacidades tecnológicas y la adaptabilidad necesarias para responder a las exigencias de la producción moderna.



Le Minh Tam, director del Centro de Formación en Normalización, Metrología y Calidad, señaló que el proyecto tiene como objetivo capacitar a unos 20.000 funcionarios, servidores públicos, empleados del sector y trabajadores para 2030, además de formar a un grupo especializado de 1.500 expertos en infraestructura nacional de calidad.



La iniciativa busca modernizar los métodos de formación, desplegar plataformas digitales y reforzar la evaluación posterior a los cursos, con el fin de construir una verdadera fuerza laboral digital. Estas capacidades serán fundamentales para las empresas que afrontan procesos de transformación digital y transición ecológica, así como el desarrollo de la economía circular y las crecientes barreras técnicas al comercio internacional.



Según Le Minh Tam, los futuros expertos deberán contar con sólidos conocimientos técnicos, además de dominio de idiomas extranjeros y competencias digitales, para participar en la elaboración de normas a escala regional y mundial. La Comisión de Normalización, Metrología y Calidad de Vietnam (STAMEQ) prevé ampliar la cooperación internacional para facilitar el intercambio de expertos y armonizar sus conocimientos con los estándares más avanzados.



El desarrollo de esta fuerza laboral busca reforzar la infraestructura nacional de calidad, fomentar la innovación, elevar la productividad y mejorar la competitividad de Vietnam en su próxima etapa de crecimiento.

Un robot es sometido a pruebas en la Universidad de Da Nang. (Foto: VNA)

Hoang Huu Hanh, subdirector de la Agencia Nacional de Transformación Digital, afirmó que, en aplicación de la Resolución 52-NQ/TW del Buró Político sobre las orientaciones y políticas para que Vietnam participe activamente en la Cuarta Revolución Industrial y en el programa nacional de transformación digital hasta 2025, el país ha identificado la transformación digital como una prioridad estratégica.



En este contexto, la infraestructura digital, la inteligencia artificial y el capital humano digital constituyen pilares fundamentales para promover un desarrollo rápido y sostenible.



Fuerza laboral digital, un activo estratégico para elevar la productividad

La Resolución 57-NQ/TW del Buró Político, sobre los avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional, subraya la necesidad de transformar la educación y la formación para desarrollar una fuerza laboral capaz de responder a las demandas del progreso científico y tecnológico, la innovación y la transformación digital del país.



Sin embargo, la realidad muestra una brecha importante: muchas empresas cuentan con tecnología avanzada, pero carecen de trabajadores con las competencias digitales y la capacidad de adaptación necesarias para aprovecharla plenamente. Como resultado, las inversiones en tecnología no siempre se traducen en mejoras proporcionales de la productividad.



Le Thi Hoai Thuong, directora de Asuntos Externos de la empresa Nestlé Vietnam, señaló que la empresa ha adoptado el modelo de "Fábrica Conectada", mediante el cual su fuerza laboral digital ha digitalizado los datos y procesos de producción. Esta transformación ha permitido reducir cerca de un 60% las actividades que no generan valor, al tiempo que ha mejorado la eficiencia operativa y permitido mantener los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad.



Asimismo, Le Minh Tam destacó que Vietnam necesita una estrategia nacional coherente que articule los esfuerzos del Estado, las empresas y las instituciones de formación. Esta estrategia debe dar prioridad a la estandarización de los programas de capacitación conforme a las normas internacionales, así como a la inversión en infraestructura tecnológica, para contribuir a elevar la productividad nacional./.