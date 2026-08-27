Política

Vietnam busca eliminar obstáculos jurídicos en industria y comercio

La Asamblea Nacional de Vietnam examina reformas a las leyes de Comercio, Competencia, Comercio Exterior y Protección del Consumidor.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y otros subtitulares del Parlamento durante la sesión. Foto: quochoi.vn
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y otros subtitulares del Parlamento durante la sesión. Foto: quochoi.vn

Hanoi, 27 ago (VNA) - En el marco de su quinta reunión, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam examinó esta mañana el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de las leyes de Comercio, de Competencia, de Gestión del Comercio Exterior y la de Protección de los Derechos de los Consumidores.

Al presentar el proyecto, el viceministro de Industria y Comercio, Truong Thanh Hoai, señaló que el texto, compuesto por seis artículos, tiene como objetivo revisar las disposiciones relativas a la descentralización, la delegación y la distribución de competencias en los sectores de la industria y el comercio, así como resolver los principales "cuellos de botella" surgidos durante la aplicación de estas leyes.

La reforma busca institucionalizar plenamente las orientaciones del Partido Comunista de Vietnam y eliminar las dificultades de carácter jurídico, garantizando al mismo tiempo la constitucionalidad, coherencia y viabilidad del sistema legal, así como su conformidad con los tratados internacionales de los que Vietnam es parte.

También contempla reducir al máximo los procedimientos administrativos para ciudadanos y empresas y reforzar la descentralización y la delegación de competencias.

El presidente de la Comisión Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, Phan Van Mai, expresó su respaldo a la necesidad de estas modificaciones y formuló varias observaciones sobre las enmiendas a la Ley de Comercio.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Leyes y Justicia de la Asamblea Nacional, Phan Chi Hieu, pidió una revisión exhaustiva del proyecto para introducir modificaciones fundamentales y resolver de manera definitiva las dificultades surgidas en la práctica/.

VNA
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Avances institucionales y legales

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