Rusia amplia la cooperación con Vietnam en nuevos ámbitos

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko propuso que Rusia y Vietnam amplíen la cooperación hacia nuevos ámbitos con potencial, con el fin de generar un nuevo impulso para el crecimiento sostenible de las relaciones bilaterales.



Durante una reunión con el embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, celebrada el 26 de agosto, Chernyshenko afirmó que Vietnam es uno de los principales socios de Rusia en el Sudeste Asiático.



Destacó la amistad de larga data, los estrechos vínculos y el alto nivel de confianza política entre ambos países, que continúan fortaleciéndose sobre la base de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia.



El viceprimer ministro también valoró los avances sustanciales registrados en las relaciones bilaterales y señaló que 2026 marca el décimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (UEE).



Según Chernyshenko, el acuerdo ha demostrado su eficacia y ha contribuido de manera importante al crecimiento del comercio bilateral.



Uno de los principales temas abordados fue la notable recuperación y el fuerte crecimiento del sector turístico. El número de visitantes rusos a Vietnam ha aumentado exponencialmente. En 2025, Vietnam recibió 690.000 turistas rusos, mientras que solo en el primer semestre de 2026 la cifra alcanzó los 863.000.



Ambas partes señalaron que estas cifras reflejan claramente el creciente atractivo de Vietnam como destino turístico para los ciudadanos rusos.



Al mismo tiempo, el número de turistas vietnamitas que viajan a Rusia también ha registrado un crecimiento significativo.



La fuerte recuperación del turismo ha contado con el respaldo de los esfuerzos conjuntos para mejorar la conectividad aérea. Actualmente, ambos países operan 31 vuelos en 15 rutas que conectan varias ciudades, creando una base para seguir ampliando la red aérea bilateral.

En la cita (Fuente: VNA)





Por su parte, Minh Khoi subrayó que la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia continúa desarrollándose positivamente en todos los ámbitos.



Afirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Rusia y desea impulsar una cooperación más práctica y eficaz, no solo en sectores tradicionales como la política, la energía y el petróleo y gas, sino también en ciencia, educación, cultura, deporte y turismo.



Estos esfuerzos contribuirán a profundizar los vínculos bilaterales y aportar beneficios prácticos a los pueblos de ambos países, afirmó./.



