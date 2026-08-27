Programa Nacional de Protección de la Infancia para el período 2026-2030

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Vietnam se moviliza con el reto de 10 mil millones de pasos verdes
El diario Nhan Dan (Pueblo), en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, presentó la actividad nacional de caminata “Juntos avanzamos con Vietnam”, en conmemoración del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto, el Día Tradicional de la Seguridad Pública Popular y el Día Nacional (2 de septiembre).
Ministro de Educación de Vietnam: Reforma debe traducirse en cambios concretos en las aulas
Vietnam avanza en la reforma educativa, pero busca transformar las nuevas políticas en mejoras concretas en las escuelas, con prioridad en calidad y reducción de presiones.
Vietnam y Corea del Sur impulsan cooperación para avanzar hacia cero emisiones netas
Expertos de Vietnam y Corea del Sur analizan nuevas vías de cooperación en energía limpia, inversiones verdes, tecnología y mercados de carbono para avanzar hacia las cero emisiones netas.
Líder vietnamita destaca aportes de veteranos militantes de Hanoi a desarrollo nacional
El secretario general y presidente To Lam reconoció las contribuciones de los veteranos militantes de Hanoi a la independencia, renovación e integración internacional de Vietnam.
Hanoi ofrecerá acceso gratuito a monumentos y lugares de interés durante el Día Nacional
Hanoi permitirá el acceso gratuito el 2 de septiembre a monumentos y lugares culturales, mientras refuerza la seguridad y los servicios turísticos durante la festividad.
Líder vietnamita llama a los ex jóvenes voluntarios a mantener vivo su legado y seguir contribuyendo al país
El líder vietnamita To Lam llama a los ex jóvenes voluntarios de Vietnam a preservar sus tradiciones, fortalecer la solidaridad y seguir contribuyendo a la sociedad.
Vietnam busca garantizar servicios esenciales y oportunidades de desarrollo para todos
Vietnam busca establecer para 2030 un sistema de seguridad social multinivel, inclusivo y digitalizado que garantice protección mínima para toda la población.
Hanoi programará más de 45.000 viajes en autobús durante vacaciones del Día Nacional
Transerco prevé cerca de 45.800 viajes en autobús entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre y mantendrá vehículos de reserva para atender el aumento de la demanda.
Líder vietnamita exige renovación sustancial del sector educativo
El secretario general y presidente To Lam pide transformar profundamente la educación vietnamita, mejorar la calidad, garantizar la igualdad de acceso e impulsar la digitalización y la IA.
Mercado del Festival de Vu Lan registra una fuerte demanda de ofrendas vegetarianas y servicios en línea
El mercado de ofrendas para el Festival Vu Lan en Hanoi registra una fuerte demanda de alimentos vegetarianos, bandejas preparadas y servicios de entrega, mientras se refuerzan los controles de seguridad.
Vietnam se compromete a participar activamente en iniciativas mundiales en favor de la infancia
Vietnam y UNICEF ampliarán su cooperación en infancia, educación, salud, transformación digital e inteligencia artificial durante 2027-2031.
Vietnam y Singapur fortalecen vínculos políticos, culturales e intercambios populares
El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, al frente de una delegación, visitó y participó hoy en actividades de intercambio en un centro de atención a los electores del Partido de Acción Popular (PAP) de Singapur.
Exviceministro vietnamita condenado a 12 años de prisión
Tras una semana de juicio, el Tribunal Popular de Hanoi dictó hoy sentencia contra el exviceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales (ahora Ministerio del Interior) Nguyen Ba Hoan y otros 27 acusados en el caso ocurrido en la empresa Hoang Long y entidades relacionadas.
Efectúan programa internacional de intercambio y entrenamiento entre cadetes navales
La Armada Popular de Vietnam celebró hoy una ceremonia inaugural del Programa Internacional de Intercambio y Entrenamiento de Cadetes Navales INCATEP 2026 en la provincia costera de Khanh Hoa.
Vietnamitas en el extranjero, un recurso clave para el futuro del país
La Resolución 23-NQ/TW del Buró Político redefine la relación con la comunidad vietnamita en el extranjero como una alianza estratégica basada en la integración de conocimientos, tecnología y capital, según destacó desde París la representante de la UGVF, Tran Ngoc Thao Sophie.
Vietnam eleva inversión en sector ferroviario a más de 11 mil millones de dólares
La Asamblea Nacional aprobó un reajuste de 3,29 mil millones de dólares para la construcción de la línea ferroviaria de 426 km entre Lao Cai, Hanoi y Hai Phong, fijando una inversión total de más de 11 mil millones de dólares con meta de culminación para 2030.
Fiscalía vietnamita pide pena de muerte para nueve acusados en juicio por red de narcotráfico
La Fiscalía de Ciudad Ho Chi Minh pidió pena de muerte para nueve de los 227 acusados en el caso de narcotráfico transnacional VN10.
Apoyo de emergencia a la población afectada por las inundaciones en provincia vietnamita
La provincia de Lang Son está haciendo frente a fuertes lluvias y tormentas. El nivel de los ríos se encuentra en niveles de alerta peligrosos. Miles de viviendas han quedado inundadas y los habitantes afrontan enormes dificultades en su vida cotidiana. Ante esta situación de emergencia, equipos de ayuda de la Cruz Roja local han llegado a las zonas afectadas para proporcionar artículos de primera necesidad a los hogares más perjudicados por las inundaciones.
Jóvenes vietnamitas y laosianos estrechan sus vínculos de amistad y cooperación
Vietnam y Laos intercambian experiencias sobre empleo, formación profesional, emprendimiento y transformación digital para impulsar la cooperación juvenil.
Vietnam refuerza la seguridad para el feriado del Día Nacional
Vietnam intensifica las medidas de seguridad y orden público durante los cinco días de feriado por la Revolución de Agosto y el Día Nacional.