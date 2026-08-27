Sociedad

Programa Nacional de Protección de la Infancia para el período 2026-2030

La viceprimera ministra del Gobierno, Pham Thi Thanh Tra, firmó la Decisión n.º 1415/QĐ-TTg, de fecha 28 de julio de 2026, mediante la cual el Primer Ministro promulgó el Programa Nacional de Protección de la Infancia y de Prevención y Reducción del Trabajo Infantil en contravención de la legislación vigente para el período 2026-2030.

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