Exembajador de Vietnam en Francia recibe la Legión de Honor

Hanoi (VNA) - El exembajador de Vietnam en Francia, Dinh Toan Thang, recibió la Orden Nacional de la Legión de Honor que confiere el país galo, en el grado de Comendador, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.



En representación del Presidente francés, el embajador de Francia en Vietnam, Olivier Brochet, entregó la prestigiosa condecoración a Toan Thang durante una ceremonia celebrada el 26 de agosto en Hanoi.



En el acto, el diplomático francés afirmó que la Legión de Honor constituye un reconocimiento plenamente merecido del Estado francés a la destacada trayectoria diplomática de Toan Thang y a sus aportes al proceso de integración internacional de Vietnam.



Brochet destacó que Toan Thang dedicó gran parte de su carrera diplomática a consolidar y promover la amistad y la cooperación entre Vietnam y Francia.



Al repasar sus más de 30 años de trayectoria diplomática estrechamente vinculada a Francia, Brochet calificó al exembajador de “caso especial”, ya que desempeñó funciones durante cuatro mandatos en la Embajada de Vietnam en París.

En la cita (Fuente: VNA)





Toan Thang inició su carrera diplomática en Francia como agregado en 1995. Posteriormente, fue secretario de segunda clase entre 2001 y 2005, consejero ministerial y ministro entre 2010 y 2014, y finalmente embajador de Vietnam en Francia entre 2021 y 2025.



Durante su mandato como embajador, de 2021 a 2025, realizó importantes contribuciones a los avances de las relaciones bilaterales. En medio de los grandes desafíos provocados por la pandemia de COVID-19, contribuyó a promover la solidaridad sanitaria entre ambos países y mantuvo e impulsó activamente el diálogo político de alto nivel.



Entre los hitos de este período figuran la visita oficial del primer ministro Pham Minh Chinh a Francia en noviembre de 2021 y, especialmente, la visita oficial del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Vietnam, To Lam, a Francia en octubre de 2024. Esta última marcó un momento histórico al elevar ambos países sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral.



Su mandato también fue testigo de otro hito en las relaciones bilaterales: la visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron, a Vietnam en mayo de 2025.



Profundamente emocionado por recibir esta prestigiosa condecoración, Toan Thang expresó su sincero y profundo agradecimiento al Presidente francés, al embajador Olivier Brochet, así como a su familia, amigos y colegas vietnamitas y franceses.



El exembajador señaló que contribuir a fortalecer y cultivar las relaciones entre Vietnam y Francia ha sido una fuente de motivación y uno de los principales objetivos de toda su trayectoria al servicio del país. Asimismo, expresó su confianza en que la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Francia cosechará logros aún mayores en el futuro. /.