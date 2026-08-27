Vietnam y Grecia refuerzan conexión entre sus localidades y amplían cooperación

Atenas (VNA) - Con el tema “Desbloquear el potencial y las oportunidades de cooperación”, un encuentro destinado a conectar a la provincia vietnamita de Lang Son con la comunidad empresarial de Grecia reunió a más de 70 delegados.



El evento fue organizado por la Embajada de Vietnam en el país helénico y contó con la participación de una delegación de Lang Son encabezada por el secretario del Comité partidista provincial, Hoang Quoc Khanh; representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores encargados de la cooperación internacional con empresas griegas; dirigentes de asociaciones y cámaras de comercio e industria; representantes del Consejo Empresarial Grecia-ASEAN, así como empresarios griegos de los sectores de comercio, inversión, agricultura, educación y cultura.



En su intervención, la embajadora de Vietnam en Grecia, Pham Thi Thu Huong, destacó que, como puente entre las localidades vietnamitas y sus socios en el país de destino, la organización de este encuentro constituye una de las actividades prioritarias de diplomacia económica de la Embajada en 2026.



La iniciativa busca apoyar eficazmente a las localidades vietnamitas en el establecimiento de vínculos con sus socios griegos, especialmente con la comunidad empresarial, contribuyendo al desarrollo socioeconómico tanto de Lang Son como del país en general.



Por su parte, Quoc Khanh y representantes de la provincia vietnamita presentaron el potencial, las fortalezas, las necesidades y las expectativas de cooperación de la localidad con Grecia.



Los empresarios griegos mostraron gran interés y formularon numerosas preguntas, además de plantear propuestas concretas para promover la cooperación con Lạng Sơn en el futuro.



En el marco de la visita, la Embajada de Vietnam en Grecia también facilitó un encuentro entre la delegación de Lang Son y las autoridades de la ciudad de Kalavryta.



Durante la reunión con la delegación vietnamita, el alcalde Athanasios Papadopoulos expresó su deseo de que Lang Son y Kalavryta, que comparten diversas similitudes y cuentan con fortalezas complementarias, intensifiquen su cooperación, especialmente en el desarrollo económico sostenible basado en el aprovechamiento de las ventajas locales.



Las dos partes también manifestaron su interés en estrechar los vínculos entre economía, turismo, comercio, productos y especialidades locales, así como en la promoción de los geoparques mundiales.



Asimismo, la delegación de Lang Son mantuvo una sesión de trabajo con la Junta de Gestión del Geoparque Mundial Chelmos Vouraikos, uno de los 10 que alberga Grecia, para intercambiar experiencias en gestión, conservación y promoción de los valores de los geoparques.



Ambas partes acordaron establecer próximamente un canal de cooperación, incluida la firma de un memorando de entendimiento entre los Geoparques Mundiales Chelmos Vouraikos y Lang Son.



La organización del encuentro y las actividades de conexión entre la delegación vietnamita y sus socios griegos constituyen una iniciativa concreta para poner en práctica los resultados de la 22ª Conferencia Nacional de Asuntos Exteriores, celebrada a principios de agosto en Hanoi bajo el lema “Elevar el trabajo de relaciones exteriores de las localidades y movilizar eficazmente los recursos internacionales al servicio del desarrollo”./.

VNA