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Vietnam revalida el título de la Copa ASEAN tras un emocionante final con Tailandia

Vietnam se proclamó campeón de la Copa ASEAN 2026 tras empatar 2-2 con Tailandia en Hanoi y ganar 4-2 en el marcador global.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entrega el trofeo de campeón de la Copa ASEAN a la selección de Vietnam. Foto: Minh Quyết/VNA
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entrega el trofeo de campeón de la Copa ASEAN a la selección de Vietnam. Foto: Minh Quyết/VNA

Hanoi (VNA) – Vietnam volvió a proclamarse campeón de la Copa ASEAN tras empatar 2-2 con Tailandia en la final de vuelta disputada hoy en el estadio nacional My Dinh en Hanoi, ante más de 38.000 espectadores.

El viceprimer ministro Le Tien Chau, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, estuvieron presentes en las gradas para presenciar el desenlace del torneo regional.

La selección vietnamita entró en el partido con una ventaja de 2-0 obtenida en la ida, disputada en el estadio Rajamangala de Bangkok. Tailandia, obligada a remontar dos goles, salió desde el inicio decidida a cambiar el resultado.

El equipo visitante encontró rápidamente el camino del gol. En el minuto 12, Yotsakorn Burapha adelantó a Tailandia y redujo la diferencia global a 2-1. Vietnam consiguió mantener su ventaja al descanso, pese a la presión ejercida por el conjunto tailandés.

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Vietnam defiende con éxito su corona del torneo regional. Foto: VNA

Tailandia incrementó la intensidad y adelantó sus líneas en busca de los goles que necesitaba para remontar. Sin embargo, la ocasión más clara para ampliar su cuenta llegó desde el punto de penalti, pero el lanzamiento fue desperdiciado.

Vietnam aprovechó entonces el momento para igualar el encuentro de vuelta con una dosis de fortuna. El balón golpeó el poste y, tras rebotar en el portero tailandés, terminó en el fondo de la red.

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El guardameta Le Giang Patrik y sus compañeros levantan la bandera nacional de Vietnam y dan la vuelta al campo tras el final del partido. Foto: Minh Quyết/VNA

Tailandia no se rindió y volvió a marcar para mantener vivas sus opciones de remontada. Con el marcador global todavía favorable a Vietnam, el conjunto visitante siguió buscando un tercer gol que le permitiera forzar un desenlace más favorable.

Pero en los minutos finales, un contraataque de Vietnam terminó provocando otro autogol de Tailandia, que sentenció definitivamente la final.

Con el 2-2 final en la casa, Vietnam se impuso 4-2 en el marcador global y revalidó el título del torneo regional.

El pitido final desató una gran celebración tanto en el estadio como en las calles de Hanoi. Miles de aficionados ondearon banderas vietnamitas, cantaron y festejaron un nuevo campeonato de su selección.

Poco después del encuentro, las calles cercanas al estadio comenzaron a llenarse de aficionados. Vestidos con los colores de la selección, con banderas y pancartas en las manos, los seguidores vietnamitas salieron a celebrar y corearon el nombre del equipo nacional.

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El jugador Xuan Son puso en serios aprietos a la defensa de la selección de Tailandia. Foto: Minh Quyết/VNA

Nguyen Thien Hoang, aficionado residente en Tu Liem, Hanoi, celebró el triunfo junto a una multitud y destacó que el campeonato era “realmente merecido” para los jugadores vietnamitas. También felicitó al entrenador Kim Sang Sik y aseguró que sería “una noche sin dormir para todos los amantes del fútbol”.

Entre los aficionados que celebraron el título se encontraba Nguyen Quang Tuan, de 78 años, quien llevaba sobre la cabeza una figura de un búfalo dorado. Aunque reconoció que no esperaba un empate en el partido de vuelta, se mostró satisfecho con el resultado: “Hemos logrado defender el título. ¡Felicidades a la selección de Vietnam!”.

El trofeo vuelve a quedarse en Vietnam después de una final emocionante. Con la ventaja de 2-0 conseguida en Rajamangala, el conjunto vietnamita supo resistir la presión tailandesa en casa y completar con éxito la defensa de su corona regional./.

VNA
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