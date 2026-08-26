Vietnam y la FIFA estrechan la cooperación para impulsar el fútbol

Hanoi (VNA)– El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, recibió hoy en Hanoi al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien se encuentra en la capital vietnamita para presenciar la final de vuelta de la ASEAN Cup 2026 entre las selecciones de Vietnam y Tailandia.

Durante el encuentro, To Lam dio la bienvenida a Gianni Infantino en su nueva visita a Vietnam y valoró el papel de liderazgo de la FIFA en el desarrollo del fútbol mundial, así como el acompañamiento y el apoyo práctico que la organización ha brindado al fútbol vietnamita durante muchos años.

El líder vietnamita señaló que el fútbol es uno de los deportes más populares entre la población del país, con una gran capacidad de difusión y un importante papel en la conexión de las personas, la inspiración y el fortalecimiento de la solidaridad comunitaria.

Informó sobre la orientación de Vietnam de priorizar las inversiones destinadas a completar la infraestructura del fútbol escolar, garantizando que los centros educativos dispongan de instalaciones deportivas que cumplan los estándares necesarios para que los estudiantes puedan practicar actividades físicas.

Asimismo, Vietnam se centrará en la construcción de centros de formación de jóvenes talentos del fútbol y, paralelamente, en la planificación y desarrollo de una red de estadios de gran capacidad, modernos y conforme a los estándares internacionales.

Pidió a la organización de fútbol mundial prestar atención y facilitar el apoyo a Vietnam para estudiar la posibilidad de organizar algunos torneos del sistema FIFA. En una primera etapa, se priorizarían las competiciones adecuadas a las condiciones de infraestructura y a la capacidad organizativa del país, con vistas a acoger torneos de mayor envergadura una vez completadas las instalaciones y la infraestructura futbolística.

También solicitó que la FIFA continúe apoyando a Vietnam en la formación de entrenadores y árbitros, el fortalecimiento de las capacidades profesionales y de gestión del fútbol, así como en el desarrollo del fútbol femenino, el fútbol escolar y el fútbol amateur, hasta llegar al fútbol profesional y las selecciones nacionales.

Por su parte, Gianni Infantino expresó su satisfacción por regresar a Vietnam y afirmó estar profundamente impresionado por la pasión por el fútbol y el espíritu deportivo positivo de la población vietnamita. Consideró que Vietnam es uno de los países con mayor potencial para desarrollar el fútbol en la región.

Afirmó que la organización está siempre dispuesta a acompañar a Vietnam, compartir experiencias y brindar el máximo apoyo en materia de infraestructura y conocimientos técnicos, así como en la formación y el desarrollo del fútbol comunitario y juvenil.

También se comprometió a respaldar los esfuerzos del país para mejorar la calidad de la gestión y completar la infraestructura futbolística en los próximos años./.

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