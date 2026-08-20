La “economía plateada”, nuevo motor de desarrollo para Hanoi

Hanoi (VNA) - Al igual que el resto del país, Hanoi experimenta un envejecimiento demográfico cada vez más marcado, un contexto en el que las personas mayores no solo son beneficiarias de las políticas de protección social, sino también un valioso recurso interno que contribuye al desarrollo socioeconómico y al crecimiento de la capital.



Unas políticas adecuadas frente al envejecimiento demográfico, combinadas con una mejor valorización de las capacidades, la experiencia y el poder adquisitivo de las personas mayores, favorecerán el desarrollo de la denominada economía plateada, creando así un nuevo motor de crecimiento sostenible para la capital vietnamita.



Según Bui Thi An, presidenta de la Asociación de Mujeres Intelectuales de Hanoi y directora del Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario, ante la aceleración del envejecimiento demográfico, el desarrollo de la economía plateada debe abordarse de manera seria y adecuada. No se trata únicamente de garantizar el bienestar, la salud y la protección social de las personas mayores, sino también de aprovechar mejor sus conocimientos, experiencia y capacidades.



A su juicio, en los últimos años, Vietnam en general y Hanoi en particular han aplicado numerosas políticas en favor de las personas mayores, al tiempo que han creado progresivamente las condiciones para que continúen participando y contribuyendo a la vida social.



“Mientras la capital acelera su transformación digital y promueve firmemente la innovación, no aprovechar los conocimientos y la experiencia de las personas mayores supondría un enorme desperdicio de recursos”, afirmó Bui Thi An.



Según las estadísticas de la Asociación de Personas Mayores de Hanoi, la capital cuenta actualmente con más de 290.000 personas mayores jubiladas del sector público, de las cuales entre 70.000 y 100.000 son intelectuales, científicos, docentes, artistas, empresarios y artesanos. Constituyen un recurso intelectual especialmente valioso y un importante activo para la capital.



La ciudad también afronta una baja natalidad persistente, que plantea importantes desafíos para su estructura demográfica en los próximos años. En el primer semestre de 2026, la ciudad registró 37.629 nacimientos, 2.873 menos que en el mismo período del año pasado, lo que demuestra que recuperar el nivel de reemplazo generacional sigue siendo difícil. Paralelamente, el número de personas mayores continúa aumentando, generando una creciente demanda de servicios de salud y protección social.



Esta evolución demográfica también está creando un nuevo mercado con necesidades cada vez más diversificadas, desde la atención sanitaria y la rehabilitación hasta el turismo, el ocio, la vivienda y los servicios financieros y tecnológicos. Esto constituye una base para que Hanoi desarrolle gradualmente una economía plateada humana y sostenible, capaz de responder a las necesidades de una sociedad envejecida y, al mismo tiempo, aprovechar los recursos internos de la capital.



Según Bui Thi An, para convertir el envejecimiento demográfico en una oportunidad de desarrollo, Hanoi debe elaborar y perfeccionar de manera proactiva mecanismos y políticas a largo plazo, situando a las personas mayores en el centro del diseño y la prestación de servicios. La ciudad debe construir un ecosistema que garantice su protección social, salud y un entorno de vida saludable, al tiempo que les permita continuar trabajando, contribuyendo a la sociedad y transmitiendo sus conocimientos y experiencia a las generaciones más jóvenes.



En Hanoi, los modelos de atención a las personas mayores se diversifican progresivamente para responder a las crecientes necesidades de una metrópoli en proceso de envejecimiento.



En el barrio de Long Bien, un centro de atención diurna para personas mayores funciona desde junio de 2026 bajo el principio de “llegar por la mañana y regresar por la tarde”. Allí, los mayores reciben seguimiento médico, atención para enfermedades crónicas, asesoramiento nutricional, sesiones de rehabilitación y ejercicio físico, apoyo psicológico y participan en actividades comunitarias, mientras continúan viviendo con sus familias.



Desde julio de 2026, el barrio de Dong Da también está experimentando un modelo de atención diurna que ofrece a las personas mayores un espacio para recibir seguimiento médico, hacer ejercicio, descansar y participar en actividades sociales.



Estos modelos muestran que Hanoi está pasando gradualmente de un sistema de atención basado principalmente en la familia a una red multinivel que conecta los servicios sanitarios de proximidad, la comunidad, las familias y los servicios profesionales.



Esta evolución no solo permite adaptarse al envejecimiento demográfico, sino que también abre nuevas perspectivas para los servicios de atención, rehabilitación, nutrición y asistencia a domicilio, así como para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Si se estructuran y coordinan de manera eficaz, estas necesidades crecientes pueden constituir un mercado de gran potencial y convertir la economía plateada en un nuevo motor del desarrollo sostenible de la capital./.

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