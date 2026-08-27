Lengua materna, hilo que une a los vietnamitas con sus raíces

Hanoi (VNA) - La gala “Querido idioma vietnamita” 2026, bajo el lema “Una cometa que vuela alto gracias a la lengua materna”, se celebró anoche en Hanoi para honrar la lengua vietnamita y promover su preservación entre la comunidad de connacionales residentes en el extranjero.



El programa fue organizado por el Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Departamento de Televisión para el Exterior de la Televisión de Vietnam (VTV), como parte de las actividades con motivo del Día de Honrar la Lengua Vietnamita en la comunidad de coterráenos en el extranjero, que se celebra cada 8 de septiembre.



En su intervención, la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang afirmó que la lengua materna acompaña a cada vietnamita durante toda su vida. Es la primera nana de las abuelas y madres, evoca los recuerdos de la tierra natal y constituye un espacio donde se preservan la historia, la cultura y el alma de la nación.

La viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang, habla en el evento. (Foto: VNA)

Según la viceministra, independientemente del lugar donde vivan y del camino que hayan elegido, los vietnamitas mantienen en la lengua materna un vínculo sólido con sus raíces. El lema de la gala de este año transmite precisamente esta idea a través de la imagen de una cometa que puede volar alto y lejos gracias a los vientos de las aspiraciones y la integración, pero que permanece unida a sus raíces mediante un hilo.



La funcionaria destacó que, para los vietnamitas residentes en el extranjero, ese hilo es la lengua vietnamita, símbolo de los vínculos familiares, la identidad y el orgullo nacional.



El pasado 2 de agosto, el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam promulgó la Resolución N.º 23-NQ/TW sobre el trabajo con los vietnamitas en el extranjero, que reafirma que estos constituyen una parte inseparable de la nación y uno de los recursos estratégicos importantes para fortalecer el poder integral del país. Asimismo, representan un puente entre Vietnam y el mundo y contribuyen directamente a la construcción, el desarrollo y la defensa de la patria.



La resolución señala además que el vietnamita no es solo un medio de comunicación, sino también un recurso de poder blando nacional. Cada clase de vietnamita, libro conservado y docente que transmite la lengua materna a las nuevas generaciones contribuye a fortalecer la identidad vietnamita en el mundo.



Desde 2023, este evento se ha convertido en una actividad anual destinada a difundir el amor por el vietnamita entre la comunidad en el extranjero y los amigos internacionales.



Este año, el programa rindió homenaje a ocho Embajadores de la Lengua Vietnamita en el Extranjero: Shimizu Masaaki (Japón), Tijn Konings Le, de 11 años (Países Bajos), Nguyen Thi Lien Huong (Taiwán, China), Nguyen Thi Thu Hien (Dinamarca), Tran Ngoc Thao (Francia), Nguyen Phuong Chung (Estados Unidos), Tran Huyen Huong (Australia) y Thich Phap Quang (Sri Lanka).



El número de homenajeados aumentó de seis a ocho para reconocer a más personas que han contribuido de manera destacada a preservar, enseñar y difundir la lengua vietnamita.



Entre ellos, Shimizu Masaaki, profesor de vietnamita en la Universidad de Osaka, expresó su emoción por recibir el título. Tras estudiar vietnamita desde 1985, señaló que seguirá promoviendo el conocimiento mutuo entre japoneses y vietnamitas y alentando a más jóvenes de su país a aprender el idioma y acercarse a la cultura vietnamita.



La gala será transmitida a las 20:00 horas del 8 de septiembre por VTV4 y las plataformas digitales de la Televisión de Vietnam y del Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero./.