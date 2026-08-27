Consulado General de Vietnam en Sídney celebra 81 aniversario del Día Nacional

Sídney (VNA) - Un acto conmemorativo por el 81 aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre) se celebró en Sídney, destacando la transformación del país tras cuatro décadas de Doi moi (renovación) y la creciente Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia, además de subrayar el papel de los vínculos entre pueblos en la configuración de la cooperación futura.



La celebración, organizada la víspera por el Consulado General de Vietnam en esta ciudad, reunió a representantes de las autoridades locales, jefes de misiones consulares y miembros del cuerpo diplomático en Sídney, así como a la comunidad vietnamita en Australia y amigos internacionales.



Al intervenir en el acto, el Cónsul General de Vietnam para Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia Meridional, Nguyen Thanh Tung, rememoró la trayectoria de 81 años de defensa nacional y desarrollo de Vietnam, destacando que, tras 40 años de renovación, el país ha emergido como una nación pacífica y dinámica.



Atribuyó estos logros, en parte, a la amistad y la cooperación con la comunidad internacional, siendo Australia un socio y amigo importante.





El Cónsul General de Vietnam para Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia Meridional, Nguyen Thanh Tung. (Foto: VNA)

Resaltó el fructífero desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Australia desde el establecimiento de vínculos diplomáticos en 1973, relación que fue elevada al nivel de Asociación Estratégica Integral en marzo de 2024.



El diplomático también destacó la importancia de la visita de Estado a Australia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y Presidente, To Lam, realizada del 9 al 12 de agosto; al señalar que dicha visita reflejó la creciente confianza política y dio un nuevo impulso para que ambos países profundicen sus lazos en ámbitos como economía, comercio, inversión, defensa y seguridad, educación, energía, minerales, ciencia y tecnología, e innovación.



Por su parte, el presidente del Consejo Legislativo de Nueva Gales del Sur, Ben Franklin, destacó el proceso de renovación en Vietnam, afirmando que este no solo transformó la economía del país, sino que también cambió la forma en que los vietnamitas visualizaban su futuro.



Mencionó el puente My Thuan, que conectó comunidades y amplió oportunidades, y los drones que actualmente se prueban para entregas médicas, señalando que, en conjunto, reflejan la trayectoria de Vietnam desde posibilidades limitadas hacia mayores aspiraciones e innovación.



Franklin afirmó que el progreso de un país no debe medirse únicamente por lo que ha logrado, sino también por aquello que su pueblo ha llegado a creer que es capaz de alcanzar.



Asimismo, destacó los vínculos entre los pueblos, en particular, la comunidad vietnamita-australiana de Nueva Gales del Sur, como un pilar fundamental de la creciente Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia.



El artista de bonsáis Pham Bao Khanh Linh, un vietnamita residente en Sídney, expresó que las historias sobre el desarrollo de Vietnam le conmovieron profundamente y le llenaron de orgullo por su tierra natal.



Por su parte, Iris Tran Nguyen, vicepresidenta del Consejo Empresarial Australia-Vietnam, celebró el fortalecimiento de los lazos bilaterales y señaló que unas relaciones políticas más estrechas, especialmente tras la visita de Estado a Australia del Secretario General y Presidente To Lam, generarán mayores oportunidades para el comercio, la inversión y la conectividad empresarial.



Según el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, el intercambio bilateral de bienes y servicios alcanzó unos 30 mil millones de dólares australianos (21,5 mil millones de dólares estadounidenses) en 2025, mientras que la inversión bilateral ascendió a cerca de dos mil millones de dólares australianos.



La ciencia, la tecnología y la innovación están emergiendo como un nuevo pilar de las relaciones bilaterales, al tiempo que la educación y los intercambios entre personas siguen siendo bases fundamentales.



Más de 36.000 estudiantes vietnamitas cursaron estudios en Australia en 2025, elevando a más de 160.000 la cifra total de vietnamitas que han estudiado en instituciones educativas australianas. También aumentan los intercambios turísticos: el año pasado se registraron cerca de 550.000 visitantes australianos en Vietnam y unos 200.000 viajeros vietnamitas a Australia./.