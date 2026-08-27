Líder del Parlamento vietnamita asiste a presentación de libro del expresidente Luong Cuong

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man asistió hoy en Hanoi a la ceremonia de presentación del libro “La fuerza de la nación vietnamita en la causa de construcción y defensa de la Patria”, del general Luong Cuong, exmiembro del Buró Político y expresidente de Vietnam.



La obra fue presentada por la Editorial Política Nacional Su That (La Verdad), en coordinación con la Oficina de la Presidencia y la Dirección General de Política del Ejército Popular de Vietnam.



Con más de 400 páginas, el libro reúne 51 artículos y discursos destacados del general Luong Cuong durante el período en que desempeñó cargos de liderazgo.



Su contenido refleja su pensamiento y visión sobre ámbitos estratégicos del país, con una orientación constante hacia la defensa de los objetivos de la independencia nacional y el socialismo; la prioridad de los intereses nacionales; la felicidad de la población como objetivo, y la combinación del desarrollo económico con el fortalecimiento de la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores.





El presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man asiste a la ceremonia de presentación del libro. (Foto: VNA)

La publicación también refleja la concepción de situar al pueblo en el centro y combinar estrechamente el desarrollo económico con el fortalecimiento de la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores; e integrar la construcción y la defensa de la Patria socialista de Vietnam en la nueva situación.



Asimismo, reafirma la política exterior de independencia y autodeterminación, orientada hacia la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo de Vietnam.



Según el profesor asociado y doctor Vu Trong Lam, director general y redactor jefe de la Editorial Política Nacional Su That, el libro posee valores tanto teóricos como prácticos y reviste, además, importancia educativa en la promoción de las tradiciones patrióticas, los ideales revolucionarios, la ética en el servicio público y la responsabilidad ejemplar de los cuadros y militantes del Partido.



El subjefe de la Oficina de la Presidencia, Nguyen Hoang Anh, consideró que el contenido de la obra contribuye a difundir el espíritu de colocar al pueblo como base, promover la fuerza de la gran unidad nacional y combinar la fortaleza del país con la de la época.



Publicado en un momento en que todo el país implementa la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, se espera que el libro contribuya a fortalecer el patriotismo, la voluntad de autosuficiencia y resiliencia, así como la aspiración de contribuir a la causa de construcción y defensa de la Patria.



En esta ocasión, la Editorial Política Nacional Su That otorgó al general Luong Cuong la Medalla Conmemorativa “Por la causa de la publicación de obras teóricas y políticas del Partido y el Estado”./.