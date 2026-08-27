Lucha contra pesca ilegal: Provincia de Ca Mau digitaliza gestión de su flota

Ca Mau, Vietnam (VNA) - La provincia survietnamita de Ca Mau, que cuenta con uno de los principales caladeros de Vietnam y una extensa línea costera, ha situado la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés) y la retirada de la “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea (CE) entre sus principales prioridades.



Desde comienzos de 2026, la provincia ha registrado avances importantes. Ca Mau, que cuenta con más de 5.100 embarcaciones pesqueras, ha completado la instalación de dispositivos de monitoreo de buques (VMS) en el 100% de la flota como uncomponente de uso obigatorio. Los sistemas VMS y VNFishbase son supervisados las 24 horas para detectar y alertar sobre posibles violaciones de los límites marítimos.



Las autoridades han intensificado la revisión y digitalización de los expedientes de los buques y la divulgación de las normas sobre trazabilidad y de los estrictos requisitos del mercado de la Unión Europea (UE).



También han puesto en funcionamiento el sistema electrónico de trazabilidad de productos pesqueros (eCDT) y la bitácora electrónica de pesca (eLogbook).



La coordinación entre la Guardia Fronteriza, la Inspección Pesquera, la Subdirección de Pesca y las autoridades portuarias permite controlar las entradas y salidas de los puertos, garantizar la trazabilidad de las capturas y mejorar el cumplimiento de la legislación por parte de los pescadores.



Ante la próxima visita de la misión de inspección de la CE, el vicepresidente del Comité Popular local, Le Van Su ordenó a los organismos y localidades acelerar las medidas contra la pesca ilegal. Entre las prioridades figura el control individualizado de cada embarcación y la garantía de que los datos reales coincidan con los registrados en los sistemas de registro, inspección, licencias, VMS, VNFishbase y entradas y salidas de puerto.



Las autoridades deberán verificar y resolver el 100% de los casos de pérdida de conexión del VMS, violación de límites marítimos y trayectorias anómalas, así como completar los expedientes pendientes. Las infracciones deberán ser sancionadas y registradas en las bases de datos, mientras que los casos con indicios de delito serán remitidos a las autoridades competentes.



Van Su también exigió una trazabilidad transparente de toda la cadena pesquera, desde los buques y puertos hasta las empresas procesadoras y exportadoras, mediante la sincronización y verificación cruzada de VNFishbase, VMS, eCDT y otras bases de datos.



Asimismo, pidió realizar autoinspecciones exhaustivas antes de la visita de la misión de la CE, garantizando la coherencia entre datos, expedientes y realidad. Los responsables locales deberán asumir la responsabilidad por los resultados y no podrán declarar concluidas las tareas sin evidencias concretas y verificables./.





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