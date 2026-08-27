Política

Vietnam expresa condolencias a China y Nepal por desastres naturales

Tras las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra registrados el 26 de agosto en la zona fronteriza entre China y Nepal, que causaron graves pérdidas humanas y materiales, dirigentes vietnamitas enviaron hoy mensajes de condolencias a sus homólogos de ambos países.

Vietnam expresa condolencias a China y Nepal por desastres naturales

Hanoi (VNA) – Tras las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra registrados el 26 de agosto en la zona fronteriza entre China y Nepal, que causaron graves pérdidas humanas y materiales, dirigentes vietnamitas enviaron hoy mensajes de condolencias a sus homólogos de ambos países.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam; el primer ministro Le Minh Hung; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; y el miembro permanente del Secretariado del PCV, Tran Cam Tu, enviaron mensajes de condolencias al secretario general del Partido Comunista y presidente de China Xi Jinping; al primer ministro del Consejo de Estado, Li Qiang; al presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji; y a Cai Qi, miembro del Comité Permanente del Buró Político y secretario del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de China y director de la Oficina General del Comité Central.

La presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoa, también envió un mensaje de condolencias al presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning.

Asimismo, To Lam envió un mensaje de condolencias al presidente de Nepal, Ram Chandra Paudel; el primer ministro Le Minh Hung a su homólogo nepalí, Balendra Shah; y Tran Thanh Man, al presidente de la Cámara de Representantes de Nepal, Dol Prasad Aryal.

El mismo día, el canciller Le Hoai Trung transmitió sus condolencias a sus homólogos de China, Wang Yi, y de Nepal, Shishir Khanal./.

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En el acto. (Foto: VNA)

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