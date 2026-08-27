Vietnam y Laos impulsan las prioridades de cooperación para 2026

Da Nang, Vietnam (VNA) – La reunión de mitad de año del Comité de Cooperación Vietnam-Laos sobre la implementación del plan de cooperación bilateral para 2026 se celebró hoy en la ciudad de Da Nang.



El encuentro fue copresidido por el ministro de Finanzas de Vietnam y presidente del Comité de Cooperación Vietnam-Laos, Ngo Van Tuan, y el vicepremier y ministro de Finanzas de Laos, Santiphab Phomvihane, quien también preside el Comité de Cooperación Laos-Vietnam.



Los participantes revisaron los avances en la ejecución del plan de cooperación para 2026 durante los primeros ocho meses del año, evaluaron los resultados y las dificultades encontradas y acordaron las principales prioridades para los meses restantes.



Según la evaluación, la implementación del plan ha cumplido fundamentalmente los objetivos previstos, contribuyendo a mantener la estabilidad política, promover el desarrollo socioeconómico, garantizar la defensa y la seguridad nacionales y fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos.



Los dos países han mantenido intercambios regulares de información y consultas, así como una estrecha coordinación en foros regionales e internacionales. La cooperación en materia de defensa y seguridad también se ha fortalecido mediante la aplicación de los acuerdos suscritos, contribuyendo a mantener la paz, la estabilidad, la amistad, la cooperación y el desarrollo a lo largo de la frontera común.



En el ámbito económico y de inversión se han registrado avances significativos. En los primeros siete meses de 2026, empresas vietnamitas registraron 20 nuevos proyectos de inversión en Laos por un capital total de 638,3 millones de dólares, 4,2 veces más que en el mismo período del año anterior. Laos continuó siendo el principal destino de la inversión vietnamita en el extranjero, con 300 proyectos por un valor acumulado de 7.040 millones de dólares. El comercio bilateral alcanzó los 1.300 millones de dólares en el primer semestre del año.



Asimismo, se siguió impulsando la colaboración en los sectores de energía, transporte, construcción y conectividad de infraestructuras, incluidos proyectos de gran envergadura y de importancia estratégica para ambos países.



La educación, la formación y el desarrollo de recursos humanos continuaron ocupando un lugar prioritario en las relaciones bilaterales. En 2026, el Gobierno vietnamita otorgará 1.300 becas a estudiantes laosianos en más de 170 instituciones educativas de todo el país. Asimismo, los dos países coordinan activamente la ejecución del proyecto de la Universidad de la Amistad Laos-Vietnam.



Vietnam ha destinado aproximadamente 42,9 millones de dólares en ayuda a Laos para 2026, como parte de un paquete de asistencia de unos 383,5 millones de dólares para el período 2026-2030, destinado a apoyar programas y proyectos, así como la formación de funcionarios y estudiantes laosianos. Actualmente se ejecutan siete proyectos, que en general avanzan según lo previsto.



Para los meses restantes de 2026, los dos países acordaron mantener una estrecha coordinación política y diplomática y aplicar eficazmente los acuerdos de alto nivel y el plan de cooperación bilateral para el año.



También acordaron reforzar la conectividad económica, aprovechar las complementariedades entre las economías de Vietnam y Laos y estrechar los vínculos con Camboya. Entre las áreas prioritarias figuran la cooperación institucional, las finanzas, el transporte, la energía, las telecomunicaciones y el turismo.



Asimismo, promoverán una mayor inversión vietnamita en sectores en los que Laos cuenta con potencial y necesidades, al tiempo que intensificarán el diálogo y la coordinación para abordar las dificultades que enfrentan las empresas y los inversores. También se fomentarán el comercio bilateral y la cooperación energética.



La educación, la formación y el desarrollo de recursos humanos seguirán siendo prioridades, con especial atención a la capacitación de funcionarios de nivel estratégico y jóvenes con alto potencial.



Vietnam y Laos acordaron además mejorar la eficacia de la ayuda vietnamita a Laos mediante un mayor control y seguimiento de la ejecución de los proyectos, garantizando su avance y calidad, y estudiando mecanismos para combinar esta asistencia con otras fuentes legítimas de financiación en proyectos de gran envergadura y alto impacto que contribuyan al desarrollo socioeconómico de Laos.



Los presidentes de ambos comités encargaron a los ministerios, sectores, localidades y organismos competentes mantener una estrecha coordinación, acelerar la ejecución de las tareas y resolver las dificultades que afectan a proyectos clave que sufren retrasos.



Ambos países también se preparan para importantes hitos bilaterales en 2027, año en que se conmemorará el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Laos y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países./.



VNA