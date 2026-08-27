Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Francia, afirma premier

Hanoi (VNA) – Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Francia, uno de sus principales socios en Europa y su primer socio de Asociación Estratégica Integral en la Unión Europea (UE), afirmó el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, al recibir hoy aquí al embajador de Francia, Olivier Brochet.



Al felicitar al embajador francés por la exitosa conclusión de su mandato en Vietnam, el jefe del Gobierno reconoció las contribuciones de Brochet al fortalecimiento de unas relaciones bilaterales cada vez más profundas, sustantivas y eficaces, destacando especialmente la elevación de los vínculos entre ambos países al nivel de Asociación Estratégica Integral en octubre de 2024, así como los preparativos para visitas e intercambios de delegaciones de alto nivel y a todos los niveles.



Expresó su satisfacción por la evolución positiva de los vínculos bilaterales, marcada por una creciente confianza política y sólidos lazos económicos, comerciales y de inversión. En este marco, la ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en nuevos pilares de la cooperación.



Sobre la base de los importantes avances alcanzados, Le Minh Hung propuso profundizar aún más la Asociación Estratégica Integral y pidió al embajador Brochet que, desde su nueva posición, siga contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, especialmente en ámbitos con gran potencial como la ciencia, la tecnología, la innovación y la formación de recursos humanos cualificados. Asimismo, abogó por mantener y ampliar la cooperación tradicional en sectores como la salud, la educación y la formación, la cultura y la preservación del patrimonio.



El primer ministro expresó su confianza en que el diplomático continuará siendo un puente de amistad entre ambos países y contribuirá a consolidar una Asociación Estratégica Integral Vietnam-Francia cada vez más sólida, sustantiva y sostenible.



Por su parte, Olivier Brochet expresó su agradecimiento por el apoyo brindado por el Gobierno, los ministerios, organismos y autoridades locales de Vietnam tanto a él como a la Embajada de Francia durante su mandato. El embajador manifestó su orgullo por haber contribuido al importante e histórico desarrollo de las relaciones bilaterales.



Francia concede gran importancia al creciente papel y posición de Vietnam en la región y en el mundo, afirmó Brochet, quien expresó su deseo de seguir contribuyendo a la Asociación Estratégica Integral entre ambos países mediante programas y proyectos concretos, especialmente en los ámbitos de la economía, las infraestructuras, la industria aeroespacial, la energía nuclear, la educación y formación, y la cultura.



Al compartir sus impresiones sobre Vietnam y su pueblo, el diplomático afirmó que, independientemente del cargo que desempeñe en el futuro, continuará realizando contribuciones positivas al fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre ambos países y sus pueblos./.

VNA