Vietnam y Corea del Sur refuerzan la cooperación en sectores económicos clave

Seúl (VNA) - La XV Reunión del Comité Mixto de Cooperación en Comercio, Industria y Energía entre Vietnam y Corea del Sur y la 9.ª reunión del Comité del Tratado de Libre Comercio entre los dos países se llevaron a cabo en Seúl.



En las reuniones, los participantes acordaron ampliar la cooperación en áreas clave como los minerales, la seguridad energética, la tecnología industrial y las industrias prometedoras. Corea del Sur ayudará a Vietnam a construir su primera instalación subterránea de reserva de petróleo.



Ambas partes se centran en concretar los resultados de la cooperación en materia de comercio, inversión, tecnología industrial y seguridad energética que se abordaron durante las reuniones de alto nivel celebradas en agosto de 2025 y abril de 2026.



En relación con los minerales críticos, abogaron por acelerar los procedimientos necesarios para poner en marcha temprano el Centro de Tecnología de la Cadena de Suministro de Minerales Críticos Vietnam-Corea del Sur.



Vietnam también coordinará con los organismos pertinentes para resolver las dificultades que enfrentan las empresas surcoreanas durante el proceso de inversión.



En el campo de la energía y los recursos, los dos países promoverán la cooperación a largo plazo en las cadenas de suministro, incluidas las reservas conjuntas de petróleo crudo y la elaboración de mecanismos de respuesta a emergencias.



Además, coincidieron en crear condiciones favorables a proyectos de generación eléctrica a partir de gas natural licuado (GNL) e infraestructuras de red eléctrica, al tiempo que continúan la cooperación en materia de políticas en los ámbitos de la energía nuclear y las energías renovables.



En materia de comercio, plantearon elevar el volumen del comercio bilateral a 150 mil millones de dólares para el año 2030.



Corea del Sur y Vietnam también acordaron reforzar la cooperación en materia de transformación digital en los sectores de distribución y logística, protección de los derechos de propiedad intelectual, detección y gestión de productos falsificados, así como la colaboración entre las agencias de competencia de ambas naciones, entre otros.



En la ocasión, la Compañía Limitada de Almacenamiento de Petróleo de Petrovietnam (PVOS) y la Corporación Nacional de Petróleo de Corea del Sur (KNOC) firmaron un memorando de entendimiento sobre la cooperación para construir una instalación de almacenamiento de petróleo en el país indochino./.

VNA