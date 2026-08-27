Vietjet pone a la venta anticipada 3,1 millones de billetes para el Año Nuevo Lunar

Hanoi (VNA) - Vietjet ha iniciado oficialmente la venta anticipada de 3,1 millones de billetes en toda su red de vuelos nacionales e internacionales para el Año Nuevo Lunar (Tet) 2027, con el fin de responder a la creciente demanda de viajes para reunirse con la familia, regresar a casa y disfrutar de las vacaciones de primavera.

El período de operación abarca la temporada alta, del 22 de enero al 20 de febrero de 2027, correspondiente del 15.º día del duodécimo mes lunar al 15.º día del primer mes lunar. La capacidad total representa un aumento del 6% respecto al mismo período del año pasado y se ajustará y ampliará de manera flexible según la demanda real de pasajeros.

En las rutas nacionales, Vietjet ofrecerá unos 2 millones de billetes. Antes del Tet, los vuelos de Ciudad Ho Chi Minh a Hanoi, Vinh, Thanh Hoa, Hai Phong (todos en el norte) y otros destinos tendrán tarifas desde 890.000 dongs, mientras que los vuelos a las localidades centrales de Da Nang, Nha Trang, Buon Ma Thuot y otros destinos partirán de 490 mil dongs (un dólar equivale a unos 26 mil dongs), sin incluir impuestos ni tasas.

Después del Tet, las tarifas en sentido inverso también partirán de 490.000 dongs, ofreciendo a los pasajeros más opciones para planificar sus viajes y combinar las reuniones familiares con las vacaciones de primavera.

Además de facilitar los tradicionales viajes de regreso a casa, la amplia red de Vietjet ofrece diversas opciones para viajar por Vietnam y el extranjero, con conexiones a destinos de la República Checa, Kazajstán, Australia, India, Japón, Corea del Sur, China, Tailandia, Singapur, Malasia, Indonesia, Laos y Camboya.

Durante este período, la aerolínea ofrecerá unos 1,1 millones de billetes internacionales y aumentará las frecuencias en rutas clave entre Vietnam y Taiwán (China), Japón, China, Filipinas e Indonesia.

Desde los vuelos de regreso para reunirse con la familia hasta los viajes para descubrir nuevos destinos, la extensa red de Vietjet permitirá a los pasajeros celebrar la llegada de la primavera a su manera, al tiempo que contribuirá a acercar la cultura y las experiencias turísticas de Vietnam a los visitantes internacionales.

La aerolínea recomienda reservar los billetes con antelación para disponer de más opciones y aprovechar mejores tarifas. Los pasajeros pueden realizar sus reservas a través del sitio web oficial de Vietjet, su aplicación móvil, así como en sus oficinas y agencias autorizadas en todo el mundo. La compañía continuará siguiendo la evolución de la demanda para ajustar y ampliar su capacidad durante la temporada del Tet 2027.

Vietjet, considerada una aerolínea de nueva generación, ha contribuido a transformar el sector de la aviación en Vietnam y se ha consolidado como una compañía pionera en la región y a escala internacional. Con especial atención a la gestión de costes, la eficiencia operativa y la aplicación de nuevas tecnologías, ofrece tarifas flexibles y competitivas, así como una amplia gama de servicios.

La aerolínea es miembro de pleno derecho de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y cuenta con el certificado de Auditoría de Seguridad Operacional de la IATA (IOSA).

Como la mayor aerolínea privada de Vietnam, Vietjet ha obtenido la máxima calificación de seguridad de 7 estrellas otorgada por AirlineRatings.com y ha figurado durante varios años consecutivos entre las 50 mejores aerolíneas del mundo en términos de solidez financiera y operativa, según Airfinance Journal. También ha recibido el reconocimiento de Mejor Aerolínea de Bajo Coste de organizaciones como Skytrax, CAPA y AirlineRatings, entre otras./.