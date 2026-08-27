Vietnam busca canalizar 700 mil millones de dólares hacia transición verde

Hanoi (VNA) - Para cumplir el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, Vietnam necesita movilizar alrededor de 700 mil millones de dólares para su transición verde a largo plazo. Aunque no faltan recursos financieros internacionales, los principales obstáculos son la capacidad de absorción de capital, la estandarización de los proyectos y la mejora de los canales para conectar los recursos globales con los proyectos verdes nacionales.

Según Nguyen Quang Thuan, presidente del Consejo de Administración y director general de FiinGroup, el principal problema no es la falta de capital. Los inversores internacionales están interesados en proyectos y productos verdes, y dispuestos a destinar importantes recursos, pero la capacidad para canalizarlos hacia proyectos adecuados en Vietnam sigue siendo limitada.

Muchos proyectos verdes nacionales aún no cumplen plenamente las exigencias de los inversores extranjeros, especialmente en cuanto a su transformación en activos susceptibles de inversión. Numerosos proyectos tienen una escala reducida y su diseño y estructura no responden todavía a las necesidades de los grandes flujos de capital. Esta brecha es especialmente visible en sectores que requieren financiación a largo plazo, como el metro, las autopistas, los puertos y las infraestructuras hídricas.

Quang Thuan citó como ejemplo los proyectos de desarrollo urbano orientado al transporte público (TOD). Si el capital internacional se destina a un proyecto vinculado a un centro comercial o una estación, pero los beneficios derivados del desarrollo del suelo se generan en otra zona, aumentan los riesgos del proyecto.

Por ello, el capital verde extranjero se dirige actualmente principalmente a proyectos de menor escala, como los de abastecimiento de agua, mientras que los grandes proyectos siguen siendo limitados. Estos recursos también se canalizan principalmente mediante el mecanismo de on-lending, es decir, a través de instituciones de crédito nacionales que posteriormente los conceden en forma de préstamos.

Mientras tanto, las necesidades de inversión en infraestructuras de las grandes ciudades aumentan rápidamente. Solo en Ciudad Ho Chi Minh, la demanda total de capital para infraestructuras de transporte y técnicas durante 2026-2030 se estima en 122 mil millones de dólares, frente a una capacidad presupuestaria de aproximadamente 37,5 mil millones de dólares, equivalente al 31%. Esta brecha ofrece un amplio margen para movilizar recursos privados y atraer a instituciones financieras nacionales e internacionales.

Nguyen Huu Huan, vicepresidente de la Agencia Ejecutiva del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC), considera que la financiación verde debe entenderse como una infraestructura transversal para el crecimiento.

El VIFC-HCMC está llamado a conectar el capital internacional con las necesidades de inversión nacionales, además de estandarizar datos, reducir riesgos y facilitar la transformación de proyectos relacionados con el clima en activos susceptibles de inversión, cotización y negociación transfronteriza.

En la reunión del Consejo Ejecutivo del Centro Financiero Internacional de Vietnam celebrada el 19 de agosto, los organismos ejecutivos propusieron seis grupos de productos prioritarios, entre ellos fondos de inversión y gestión de activos, créditos de carbono internacionales, tecnología financiera y bonos emitidos en el centro financiero internacional.

Según el Ministerio de Finanzas, se están perfeccionando los mecanismos y políticas para aplicar la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde para 2021-2030, con visión hasta 2050. Estos abarcan el presupuesto estatal, las políticas fiscales, el mercado financiero verde, la movilización de capital internacional y el desarrollo del mercado de carbono. El presupuesto estatal no solo financia directamente las tareas verdes, sino que también sirve de base para atraer otras fuentes de capital.

De acuerdo con la Resolución 68-NQ/TW sobre el desarrollo del sector privado, el presupuesto estatal también desempeña el papel de “capital semilla”, concentrándose en la liberación de terrenos, las infraestructuras marco, el apoyo a la viabilidad financiera y los mecanismos de reparto de riesgos. Esto facilita una mayor participación del sector privado y de las instituciones financieras internacionales.

Paralelamente, el mercado de capital verde se está desarrollando gradualmente. Durante 2021-2025, bancos comerciales y empresas inmobiliarias y energéticas, entre otras, emitieron con éxito más de mil millones de dólares en bonos verdes y bonos vinculados a la sostenibilidad en los mercados nacional e internacional. El Ministerio de Finanzas está coordinando la elaboración de un proyecto piloto para la emisión de bonos verdes del Gobierno.

Ante una necesidad de capital de cientos de miles de millones de dólares, estandarizar los proyectos y convertirlos en activos aptos para la inversión será clave para conectar los recursos internacionales disponibles con las necesidades de la transición verde de Vietnam./.

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