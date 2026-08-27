Vietnam busca aprovechar mejor el potencial de su comunidad en Estados Unidos

Nueva York (VNA) - La Resolución 23-NQ/TW del Buró Político sobre el trabajo con los vietnamitas en el extranjero abre nuevas expectativas para movilizar de manera más eficaz sus conocimientos, experiencia, tecnología y recursos internacionales en favor del desarrollo nacional.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva York el 26 de agosto, Hung Nguyen, empresario vietnamita residente en Massachusetts, consideró que la Resolución 23 constituye un documento oportuno e integral, acorde con la evolución de la comunidad vietnamita en el exterior tras más de dos décadas de aplicación de la Resolución 36-NQ/TW de 2004.



A su juicio, uno de los aspectos más relevantes de la nueva resolución es reafirmar que los vietnamitas en el extranjero son parte inseparable de la nación y reconocerlos como “uno de los recursos estratégicos importantes” del país.



En comparación con la Resolución 36, centrada principalmente en movilizar, reunir y fortalecer la gran unidad nacional, la nueva normativa pone mayor énfasis en acompañar a los connacionales, crear condiciones favorables y aprovechar de forma más eficaz sus recursos.



Con más de 6,5 millones de vietnamitas residentes en el extranjero, la comunidad cuenta con un potencial creciente en ciencia y tecnología, economía, inversión y relaciones internacionales. En Estados Unidos, numerosos expertos, científicos, médicos, empresarios e inversores vietnamitas ocupan posiciones destacadas en tecnología, salud, educación, finanzas y producción, lo que representa una fuente de recursos que puede contribuir al país mediante el asesoramiento de políticas, la investigación, la transferencia tecnológica, la formación de recursos humanos y la inversión en innovación.



Hung Nguyen consideró que la Resolución 23 proporciona una base política importante para una participación más profunda de la comunidad vietnamita en Estados Unidos en el desarrollo nacional. Sin embargo, señaló que, para convertir sus orientaciones en resultados concretos, es necesario institucionalizarlas mediante mecanismos y programas de acción específicos, con políticas transparentes, estables y accesibles y menos barreras administrativas.



Asimismo, propuso establecer canales profesionales de conexión entre los connacionales y los ministerios, organismos, localidades, universidades, institutos de investigación y empresas nacionales. Estos mecanismos, según explicó, no deberían limitarse a proporcionar información, sino también recibir iniciativas, conectar necesidades y apoyar proyectos concretos.



Otra de sus expectativas es que el espíritu de acompañamiento se traduzca en escucha, respeto y diálogo abierto. Si los nuevos mecanismos generan confianza y ofrecen condiciones favorables, la comunidad vietnamita en Estados Unidos y los connacionales en todo el mundo tendrán mayores incentivos para realizar contribuciones duraderas y eficaces al desarrollo nacional./.

VNA