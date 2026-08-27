Internacional

Vietnam busca aprovechar mejor el potencial de su comunidad en Estados Unidos

La Resolución 23 busca movilizar mejor los conocimientos, tecnología, experiencia y recursos de los vietnamitas en el exterior para el desarrollo nacional.

Los vietnamitas residentes en Washington (EE. UU.) siguieron en directo la ceremonia de conmemoración por el 80.º aniversario del Día Nacional, el 2 de septiembre. (Foto: VNA)
Los vietnamitas residentes en Washington (EE. UU.) siguieron en directo la ceremonia de conmemoración por el 80.º aniversario del Día Nacional, el 2 de septiembre. (Foto: VNA)

Nueva York (VNA) - La Resolución 23-NQ/TW del Buró Político sobre el trabajo con los vietnamitas en el extranjero abre nuevas expectativas para movilizar de manera más eficaz sus conocimientos, experiencia, tecnología y recursos internacionales en favor del desarrollo nacional.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva York el 26 de agosto, Hung Nguyen, empresario vietnamita residente en Massachusetts, consideró que la Resolución 23 constituye un documento oportuno e integral, acorde con la evolución de la comunidad vietnamita en el exterior tras más de dos décadas de aplicación de la Resolución 36-NQ/TW de 2004.

A su juicio, uno de los aspectos más relevantes de la nueva resolución es reafirmar que los vietnamitas en el extranjero son parte inseparable de la nación y reconocerlos como “uno de los recursos estratégicos importantes” del país.

En comparación con la Resolución 36, centrada principalmente en movilizar, reunir y fortalecer la gran unidad nacional, la nueva normativa pone mayor énfasis en acompañar a los connacionales, crear condiciones favorables y aprovechar de forma más eficaz sus recursos.

Con más de 6,5 millones de vietnamitas residentes en el extranjero, la comunidad cuenta con un potencial creciente en ciencia y tecnología, economía, inversión y relaciones internacionales. En Estados Unidos, numerosos expertos, científicos, médicos, empresarios e inversores vietnamitas ocupan posiciones destacadas en tecnología, salud, educación, finanzas y producción, lo que representa una fuente de recursos que puede contribuir al país mediante el asesoramiento de políticas, la investigación, la transferencia tecnológica, la formación de recursos humanos y la inversión en innovación.

Hung Nguyen consideró que la Resolución 23 proporciona una base política importante para una participación más profunda de la comunidad vietnamita en Estados Unidos en el desarrollo nacional. Sin embargo, señaló que, para convertir sus orientaciones en resultados concretos, es necesario institucionalizarlas mediante mecanismos y programas de acción específicos, con políticas transparentes, estables y accesibles y menos barreras administrativas.

Asimismo, propuso establecer canales profesionales de conexión entre los connacionales y los ministerios, organismos, localidades, universidades, institutos de investigación y empresas nacionales. Estos mecanismos, según explicó, no deberían limitarse a proporcionar información, sino también recibir iniciativas, conectar necesidades y apoyar proyectos concretos.

Otra de sus expectativas es que el espíritu de acompañamiento se traduzca en escucha, respeto y diálogo abierto. Si los nuevos mecanismos generan confianza y ofrecen condiciones favorables, la comunidad vietnamita en Estados Unidos y los connacionales en todo el mundo tendrán mayores incentivos para realizar contribuciones duraderas y eficaces al desarrollo nacional./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Resolución 23-NQ/TW #vietnamitas en el extranjero #desarrollo nacional
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El canciller vietnamita, Le Hoai Trung. (Foto: VNA)

Vietnam propone reforzar cooperación ASEAN-Estados Unidos

En la reunión de cancilleres ASEAN-EE.UU. realizada en Manila, el ministro vietnamita Le Hoai Trung propuso fortalecer el comercio abierto y expandir la colaboración en economía digital, inteligencia artificial, semiconductores y el desarrollo de la subregión del Mekong.

Ver más

Profesores vietnamitas en el extranjero posan para una foto junto a los Embajadores del idioma vietnamita en el extranjero 2026. (Foto: VNA)

Lengua materna, hilo que une a los vietnamitas con sus raíces

La gala “Querido idioma vietnamita” 2026, bajo el lema “Una cometa que vuela alto gracias a la lengua materna”, se celebró anoche en Hanoi para honrar la lengua vietnamita y promover su preservación entre la comunidad de connacionales residentes en el extranjero.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y el subsecretario general del Partido de Acción Popular, ministro coordinador de Servicios Públicos y titular de Defensa de Singapur, Chan Chun Sing, copresiden el primer Diálogo Estratégico Singapur-Vietnam. (Foto: VNA)

Medios de Singapur valoran resultados de visita de dirigente vietnamita

Los principales medios de comunicación de Singapur informaron ampliamente sobre la visita oficial al país del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, durante los días 24 y 25 de agosto, así como sobre su copresidencia del primer Diálogo Estratégico Singapur-Vietnam.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe al profesor Tran Thanh Van, presidente de la Asociación científica “Encuentro de Vietnam” y director del Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinarias (ICISE) y su esposa, la profesora Le Kim Ngoc. (Fuente: VNA)

Primer ministro vietnamita recibe al profesor Tran Thanh Van

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy al profesor Tran Thanh Van, presidente de la Asociación científica “Encuentro de Vietnam” y director del Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinarias (ICISE), acompañado por su esposa, la profesora Le Kim Ngoc.