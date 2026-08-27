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Potencian a los vietnamitas en el exterior como “puentes de valor”

La Resolución 23-NQ/TW busca impulsar el papel de los vietnamitas en Francia como puente para conectar empresas, tecnología, inversión y mercados entre Vietnam y Europa.

Nguyen Minh Hanh, secretaria general de ABVietFrance. Foto: VNA
Nguyen Minh Hanh, secretaria general de ABVietFrance. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - La Resolución 23-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre los vietnamitas residentes en el extranjero abre un nuevo enfoque para aprovechar los recursos de esta comunidad.

Según la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Francia (ABVietFrance), gracias a sus conocimientos, tecnología, experiencia empresarial y redes internacionales, los empresarios vietnamitas en el país galo pueden convertirse en dos "puentes de valor” entre Vietnam, Francia y el mercado europeo.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias en Francia, el vicepresidente de ABVietFrance, Nguyen Minh Tuan, destacó que la resolución no solo pone énfasis en cuidar y fortalecer los vínculos con la comunidad vietnamita en el extranjero, sino que la reconoce como un recurso importante y un puente entre Vietnam y el mundo. Esto supone pasar de movilizar a la diáspora a crear condiciones para que participe directamente en el desarrollo nacional.

Esta orientación es especialmente relevante para la comunidad vietnamita en Francia, donde viven alrededor de 350.000 vietnamitas y personas de origen vietnamita, según ABVietFrance. Dicho paús alberga la mayor comunidad vietnamita de Europa y una de las más numerosas del mundo.

Minh Tuan señaló que los recursos de los empresarios vietnamitas en Francia van más allá del capital. Su experiencia profesional y empresarial, sus redes de contactos, el conocimiento de los mercados y su comprensión de las normas de la Unión Europea (UE) constituyen importantes ventajas. Francia, por su parte, cuenta con fortalezas en ciencia y tecnología, educación, sanidad, medioambiente, industria, finanzas, innovación, turismo, arte y deporte.

En este contexto, los empresarios vietnamitas pueden conectar empresas, organizaciones y localidades, promover la transferencia tecnológica, compartir conocimientos de gestión y ayudar a las compañías vietnamitas a acceder a los mercados francés y europeo. También pueden conectar a empresas e inversores franceses con Vietnam.

Según Minh Tuan, este puente debe funcionar en ambas direcciones: llevar recursos, tecnología, productos, servicios y oportunidades de Francia a Vietnam y, al mismo tiempo, impulsar los productos, empresas y marcas vietnamitas en Europa. El objetivo es pasar de la idea de que la diáspora contribuye a Vietnam a un modelo en el que los vietnamitas en el extranjero crean valor junto con Vietnam y salen juntos al mercado internacional.

Tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea, el comercio bilateral aumentó de unos 55.400 millones de dólares en 2020 a más de 73.800 millones en 2025. Sin embargo, Minh Tuan consideró necesario elevar el valor añadido de los productos vietnamitas, reduciendo gradualmente la dependencia de actividades de ensamblaje y suministro básico y aumentando la capacidad nacional en tecnología, diseño, marcas y acceso directo a los mercados.

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Nguyen Minh Tuan, vicepresidente de ABVietFrance. Foto: VNA

ABVietFrance ha identificado cuatro prioridades: ayudar a las empresas vietnamitas a comprender las normas del mercado europeo; conectarlas con empresas, centros de investigación y universidades francesas; mejorar su capacidad de gestión y el cumplimiento de estándares de calidad, medioambiente, responsabilidad social, gobernanza y trazabilidad; y facilitar su incorporación a las cadenas de suministro francesas y europeas.

La secretaria general de ABVietFrance, Nguyen Minh Hanh, propuso además simplificar los procedimientos relacionados con la nacionalidad y los documentos de identidad para los vietnamitas en el extranjero, y estudiar la creación del cargo de “Consejero de Comercio Exterior de Vietnam”, inspirado en el modelo francés de Conseiller du Commerce extérieur (CCE).

Asimismo, subrayó que los jóvenes vietnamitas que viven en Francia también pueden contribuir al país desde el extranjero, mediante la conexión de personas, conocimientos y oportunidades y ayudando a promover una mejor comprensión de Vietnam.

Minh Hanh comparó a cada vietnamita en el extranjero con un punto de conexión: cuantos más puntos existan, más sólido será el puente entre Vietnam y el mundo./.

VNA
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