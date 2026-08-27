Clausuran Programa de Liderazgo de Vietnam 2026 en Estados Unidos

Nueva York (VNA) - La delegación de alto nivel de Vietnam, encabezada por el viceprimer ministro Nguyen Van Thang, concluyó con éxito el Programa de Liderazgo de Vietnam (Vietnam Leadership Program, VLP) 2026, tras tres días de trabajo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos.



En el acto de clausura, Nguyen Van Thang expresó su agradecimiento al Instituto de Estudios de Asia Oriental Weatherhead, así como a los expertos, académicos y demás participantes estadounidenses por la preparación del programa, el intercambio de conocimientos y experiencias y la cálida acogida a la delegación.



Destacó que el espíritu de diálogo abierto permitió abordar cuestiones prácticas y útiles para los organismos vietnamitas en la formulación y aplicación de políticas.



El viceprimer ministro señaló que el mundo atraviesa un momento decisivo, en el que los desafíos coexisten con oportunidades para los países que buscan fortalecer su autonomía y avanzar en su desarrollo.



Para alcanzar el objetivo de un crecimiento de dos dígitos y las dos metas centenarias, Vietnam debe mantener la estabilidad macroeconómica, responder de forma proactiva a las crisis externas y aprovechar la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital, la inteligencia artificial (IA) y una infraestructura financiera moderna como nuevos motores de crecimiento.



Asimismo, subrayó que el perfeccionamiento institucional, la creación de un entorno favorable a la innovación y el fortalecimiento de la competitividad nacional serán factores clave para que Vietnam participe más profundamente en las cadenas globales de suministro y de valor.



Expresó su confianza en que el éxito del VLP 2026 contribuya a consolidar el intercambio de conocimientos y profundizar de manera sustantiva la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos.



Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la Universidad de Columbia, Amy Hungerford, valoró las discusiones francas, sustanciales y multidimensionales mantenidas durante el programa.



Destacó el papel de la universidad en la promoción del diálogo y la conexión entre responsables políticos, académicos y empresas, y reafirmó su compromiso de mantener una cooperación a largo plazo con Vietnam y ampliar las actividades de enseñanza e investigación.



Durante las sesiones, profesores y expertos estadounidenses valoraron el potencial de Vietnam para lograr avances significativos y señalaron que el dominio tecnológico y el desarrollo de una infraestructura financiera digital moderna serán palancas importantes para elevar la productividad laboral y la competitividad nacional.



Los académicos recomendaron impulsar la aplicación de la IA y las tecnologías de datos para fortalecer la autonomía, establecer marcos institucionales que favorezcan la innovación y el dominio de tecnologías fundamentales, garantizar una gestión segura de los modelos de financiación tecnológica, así como reformar el mercado de capitales y modernizar el sistema bancario para mejorar la asignación de recursos y combinar un crecimiento elevado con la estabilidad macroeconómica.



En los debates, Nguyen Van Thang y los miembros de la delegación vietnamita compartieron sus puntos de vista, orientaciones de desarrollo y soluciones concretas, haciendo hincapié en la importancia de fortalecer las capacidades internas y la autonomía estratégica. Al mismo tiempo, destacaron la necesidad de aprovechar eficazmente los recursos internacionales para mantener la estabilidad macroeconómica, perfeccionar las instituciones e impulsar nuevos motores de crecimiento.



Nguyen Van Thang pidió a los ministerios, organismos y miembros de la delegación estudiar y seleccionar las recomendaciones de valor formuladas durante el VLP para contribuir a asesorar al Gobierno en la dirección y gestión macroeconómica, así como en la formulación de políticas de desarrollo socioeconómico./.

VNA