Cultura-Deporte

Primer ministro felicita a la selección vietnamita por revalidar el título regional

El primer ministro Le Minh Hung felicitó a la selección de Vietnam por revalidar el título de la Copa ASEAN 2026 y destacó su unidad y espíritu de lucha.

El fútbol vietnamita defendió con éxito su título en el principal torneo de fútbol del sudeste asiático, alcanzando un total de cuatro victorias, igualando el total de Singapur. (Foto: VNA)
El fútbol vietnamita defendió con éxito su título en el principal torneo de fútbol del sudeste asiático, alcanzando un total de cuatro victorias, igualando el total de Singapur. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Tras la consagración de la selección nacional de fútbol de Vietnam en la Copa ASEAN de fútbol 2026, el primer ministro Le Minh Hung envió una carta de felicitación en la que elogió el desempeño y el espíritu de lucha de todo el equipo.

En su mensaje, dirigido al cuerpo técnico y a los jugadores de la selección nacional masculina, el jefe del Gobierno expresó su alegría y emoción al presenciar la actuación valiente y decidida del equipo en la final disputada en el estadio nacional My Dinh, donde Vietnam revalidó con éxito el título regional.

El jefe del Gobierno destacó que defender un campeonato es siempre un desafío exigente, pero los jugadores vietnamitas demostraron una gran fortaleza, disciplina táctica, espíritu de unidad y un firme compromiso con los colores nacionales.

El primer ministro subrayó que el esfuerzo de los futbolistas a lo largo del torneo, especialmente en el partido de vuelta de la final, brindó gloria al deporte vietnamita y alegría a millones de aficionados en todo el país y a los vietnamitas residentes en el extranjero.

La victoria, señaló, reafirma la posición de liderazgo del fútbol vietnamita en la región y es fruto de una preparación meticulosa, de la acertada dirección del cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Kim Sang Sik, y de la determinación de cada integrante de la selección.

Asimismo, consideró que el nuevo título constituye una importante fuente de inspiración y un impulso para que el deporte vietnamita continúe persiguiendo nuevos objetivos y conquistas en los escenarios continental y mundial.

Deseó al cuerpo técnico y a toda la selección buena salud, que mantengan vivo el espíritu de entusiasmo y continúen esforzándose y entrenando para alcanzar nuevos logros y contribuir a enaltecer la Patria. /.

VNA
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