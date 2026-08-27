Empresas surcoreanas impulsan cooperación con Vietnam en sector del entretenimiento

Hanoi (VNA) - La empresa surcoreana especializada en comunidades de aficionados (fandom), BeMyFriends, está acelerando su entrada en el mercado vietnamita mediante una alianza estratégica con MMusic, compañía vietnamita dedicada a la música y la cultura.



BeMyFriends informó la víspera que firmó un acuerdo de cooperación estratégica con MMusic y, al mismo tiempo, present mfan, una plataforma integral de fandom destinada al mercado vietnamita. Ambas partes presentaron la plataforma y formalizaron su alianza durante el evento “Celebración del quinto aniversario de MMusic y el lanzamiento de mfan”.



En los últimos cinco años, MMusic ha desarrollado un ecosistema que abarca diversos ámbitos, entre ellos la música, el desarrollo de artistas, el marketing cultural, la propiedad intelectual (IP), los programas de experiencias en vivo y los negocios basados en comunidades de aficionados.



La empresa ha ampliado sus actividades en el mercado musical y cultural de Vietnam conectando a artistas, marcas, propiedades intelectuales y aficionados a través de múltiples puntos de contacto.



mfan es una plataforma desarrollada en torno a un ecosistema de fandom que conecta directamente a artistas, propiedades intelectuales, contenidos, experiencias y aficionados. La plataforma permite a los artistas mantener relaciones a largo plazo con sus seguidores y, de este modo, convertir las comunidades de aficionados en un modelo de negocio sostenible.



En el marco de la cooperación, BeMyFriends proporcionará infraestructura tecnológica para comunidades de aficionados a escala mundial, así como tecnología y experiencia en el desarrollo y la gestión de negocios de fandom basados en su plataforma b.stage.



Por su parte, MMusic estará a cargo de la estrategia de mercado y del desarrollo y operación de los negocios de fandom, aprovechando su conocimiento del mercado musical y cultural vietnamita, su red de contactos en el sector y su capacidad operativa local.



El director ejecutivo de BeMyFriends, Seo U Seok, afirmó que la cooperación con MMusic permitirá desarrollar una plataforma que ayude a los artistas vietnamitas a gestionar y desarrollar sus propias comunidades de aficionados de manera independiente y acorde con sus respectivas características.



Mediante la combinación de la tecnología surcoreana de fandom con la red de contactos y la capacidad operativa de MMusic en Vietnam, ambas empresas esperan que mfan se convierta en una plataforma que conecte a artistas y aficionados y contribuya, al mismo tiempo, a ampliar los modelos de negocio basados en comunidades de seguidores en el mercado vietnamita./.





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